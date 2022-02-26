Yaptığı hata hayatının en iyi tercihini yapmasını sağladı! Herkese ilham verdi

Alkol bağımlılığı her yönüyle zarar veren alışkanlıklardandır. Hükümetlerin çoğu her sene alkol bağımlılığı ile mücadele kapsamında hazırlıklar yapar. Yapılan araştırmalara göre Birleşik Krallık'taki yetişkinlerin beşte birinden fazlası zararlı düzeyde alkollü içki tüketiyor. Bir başka araştırma sonucuna göre ise; kadınlar pandemi stresiyle başa çıkabilmek için erkeklerden daha fazla içki içiyor.

Alkolü azaltmak veya tamamen bırakmak hem beden hem de zihinin daha iyi çalışmasını sağlar. Aşırı alkol tüketimi, dünya çapında 200'den fazla hastalık, binlerce yaralanma ve yılda üç milyon ölümle bağlantılıdır. Ocak ayında yapılan bir araştırma, alkolün doğrudan kanser nedeni olduğunu doğruladı. Alkolle ilişkisini keserek hayranlarına ilham veren ünlülerin arasındaki isimleri görünce çok şaşıracaksınız.