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  4. Yaptığı hata hayatının en iyi tercihini yapmasını sağladı! Herkese ilham verdi

Yaptığı hata hayatının en iyi tercihini yapmasını sağladı! Herkese ilham verdi

26.02.2022 14:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alkol bağımlılığı psikolojik zararlarının yanı sıra geri dönüşü olmayan hastalıklara da davetiye çıkarır. Yapılan araştırmalar pandemi süreci boyunca alkollü içki tüketenlerin sayısında ciddi bir yükseliş yaşandığını ortaya koydu. Addictive Behavior dergisinde yayınlanan araştırmaya göre kadınların pandeminin stresiyle başa çıkmak için erkeklerden daha fazla içki içtiğini kaydetti.

Alkol bağımlılığı her yönüyle zarar veren alışkanlıklardandır. Hükümetlerin çoğu her sene alkol bağımlılığı ile mücadele kapsamında hazırlıklar yapar. Yapılan araştırmalara göre Birleşik Krallık'taki yetişkinlerin beşte birinden fazlası zararlı düzeyde alkollü içki tüketiyor. Bir başka araştırma sonucuna göre ise; kadınlar pandemi stresiyle başa çıkabilmek için erkeklerden daha fazla içki içiyor.

Alkolü azaltmak veya tamamen bırakmak hem beden hem de zihinin daha iyi çalışmasını sağlar. Aşırı alkol tüketimi, dünya çapında 200'den fazla hastalık, binlerce yaralanma ve yılda üç milyon ölümle bağlantılıdır. Ocak ayında yapılan bir araştırma, alkolün doğrudan kanser nedeni olduğunu doğruladı. Alkolle ilişkisini keserek hayranlarına ilham veren ünlülerin arasındaki isimleri görünce çok şaşıracaksınız.

ALKOL İÇMEYEN ÜNLÜLER

Anne Hathaway

Anne Hathaway
Oscar ödüllü ünlü oyuncu Anne Hathaway, 2016 yılında oğlu Jonathan'ı kucağına aldığında kendine oğlu üniversiteye gidene kadar içki içmeyeceğine dair söz verdiğini açıkladı. Hathaway, bir dahakine oğlunun 18’inci doğum gününde içki içeceğini söylüyor.

Blake Lively

Blake Lively
Gossip Girl dizisiyle yıldızı parlayan Blake Lively, 2012 yılında verdiği bir röportajda ne içki ne de uyuşturucu kullanmadığını söylemişti. Aktris, 'Bu gerçekten hiç arzu etmediğim bir şey.' dedi.

Bradley Cooper

Bradley Cooper
Bradley Cooper, 2013'teki GQ dergisine verdiği röportajda 29 yaşındaki içki içmeme kararı aldığını anlattı. Cooper, 'Eğer devam edersem, gerçekten tüm hayatımı sabote edecektim' cümlelerini kullandı.

Eva Mendes

Eva Mendes
2008 yılında rehabilitasyona giren Eva Mendes, o yıldan itibaren ağzına içki sürmedi.

Jada Pinkett Smith

Jada Pinkett Smith
Aynı zamanda dünyaca ünlü aktör Will Smith’in eşi olan Jada Pinkett Smith, 90'ların başından beri alkol tüketmiyor.
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