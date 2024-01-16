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  4. 'Yardım edin' diye bağırdı ama... Kameralar her şeyi kaydetti! Esenyurt'ta yol ortasında silahlı gasp dehşeti: Bankadan çıkar çıkmaz önünü kestiler

'Yardım edin' diye bağırdı ama... Kameralar her şeyi kaydetti! Esenyurt'ta yol ortasında silahlı gasp dehşeti: Bankadan çıkar çıkmaz önünü kestiler

16.01.2024 14:48 | Son Güncelleme:
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İstanbul'da bankadan para çeken bir vatandaş, yolda ilerlediği sırada gasba uğradı. Silahlı olan saldırganlar önce adamı darp etti, ardından para dolu çantayı alarak kayıplara karıştı. Gasp anı anbean kameralara yansırken, elindeki çantayı vermemek için direnen vatandaşın 'İmdat! Yardım edin' diye bağırarak yardım istediği görüldü. Olay yerine gelen polis ekipleri her yerde saldırganları ararken, yaklaşık 2 milyon TL'nin gasp edildiği belirlendi.

İstanbul'da güpegündüz gasp dehşeti yaşandı. Esenyurt'ta meydana gelen olayın görüntüleri, izleyenleri adeta şoke etti. Bir banka şubesinden para çekip ayrılan bir vatandaş, yolda yürürken gasba uğradı.

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BANKADAN ÇIKINCA ÖNÜNÜ KESTİLER

BANKADAN ÇIKINCA ÖNÜNÜ KESTİLER

Akçaburgaz-Hadımköy yolunda meydana gelen olayda, para dolu çantayla ilerleyen adamın yanına bir anda silahlı kişilerin geldiği görüldü.

Her şeyin saniyeler içinde gerçekleştiği gasp olayında, silahlı olduğu görülen saldırganlar önce adamı darp etti.

ÇANTAYI VERMEMEK İÇİN DİRENDİ AMA...

ÇANTAYI VERMEMEK İÇİN DİRENDİ AMA...

Elindeki çantayı vermemek için direnen adam, saldırganlara daha fazla engel olamadı.

GASP ANI KAMERADA

GASP ANI KAMERADA

O anlar saniye saniye bir vatandaşın cep telefonuna yansırken, gasba uğrayan adamın bağırarak yardım istediği duyuluyor.

2 MİLYON TL'Yİ ALIP KAÇTILAR

2 MİLYON TL'Yİ ALIP KAÇTILAR

Olayın ardından ihbar üzerine polis ekipleri olay yerine gelirken, adamın yaklaşık 2 milyon TL'sinin gasp edildiği belirlendi.

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Anahtar Kelimeler:
Esenyurt gasp
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