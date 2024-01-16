'Yardım edin' diye bağırdı ama... Kameralar her şeyi kaydetti! Esenyurt'ta yol ortasında silahlı gasp dehşeti: Bankadan çıkar çıkmaz önünü kestiler

İstanbul'da güpegündüz gasp dehşeti yaşandı. Esenyurt'ta meydana gelen olayın görüntüleri, izleyenleri adeta şoke etti. Bir banka şubesinden para çekip ayrılan bir vatandaş, yolda yürürken gasba uğradı.
Akçaburgaz-Hadımköy yolunda meydana gelen olayda, para dolu çantayla ilerleyen adamın yanına bir anda silahlı kişilerin geldiği görüldü.
Her şeyin saniyeler içinde gerçekleştiği gasp olayında, silahlı olduğu görülen saldırganlar önce adamı darp etti.
Elindeki çantayı vermemek için direnen adam, saldırganlara daha fazla engel olamadı.
O anlar saniye saniye bir vatandaşın cep telefonuna yansırken, gasba uğrayan adamın bağırarak yardım istediği duyuluyor.
Olayın ardından ihbar üzerine polis ekipleri olay yerine gelirken, adamın yaklaşık 2 milyon TL'sinin gasp edildiği belirlendi.