Yardım olarak kömür dağıttılar ‘taş’ çıktı! Sosyal medyadan tepki yağdı: ‘Şu rezilliğe bakın! Valimize sesleniyoruz’

İLAVE KÖMÜR DAĞITILDI

Zonguldak Valiliği’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada “Muhtarlarımız ve hak sahipleri tarafından vakfımıza yapılan müracaatlarda dağıtılan kömürlerde kabul edilebilir düzeyin üzerinde taş çıktığı beyanlarıyla ilgili vakfımızca yerinde yapılan tespitlerle 70 haneye ilave aynı miktarda kömür verilmiştir. Kabul edilebilir düzeyin üzerinde taş çıkan hak sahiplerinin kömürleri de yeniden verilecektir. Konu Valiliğimizce titizlikle takip edilmekte olup kömür tedarik noktasında yetkili olan kurumlara gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır.” ifadeleri kullanıldı. (DHA)