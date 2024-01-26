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  4. Yardım olarak kömür dağıttılar ‘taş’ çıktı! Sosyal medyadan tepki yağdı: ‘Şu rezilliğe bakın! Valimize sesleniyoruz’

Yardım olarak kömür dağıttılar ‘taş’ çıktı! Sosyal medyadan tepki yağdı: ‘Şu rezilliğe bakın! Valimize sesleniyoruz’

26.01.2024 07:47 | Son Güncelleme:
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Türkiye’nin kömür denince akla ilk gelen ili olan Zonguldak’tan tepki çeken bir olay yaşandı. Yardım olarak dağıtılan kömürler ‘taş’ çıktı. İhtiyaç sahipleri dağıtılan kömürleri görür görmez durumu yetkililere bildirdi. Valilik gelen ihbarlar üzerine hemen harekete geçti ve ihtiyaç sahibi ailelere yeniden kömür dağıtarak konu ile ilgili bir açıklama yayımladı. İşte Zonguldak’ta yaşanan kömür skandalının detayları…

Yardım olarak kömür dağıttılar taş çıktı! Zonguldak’ta Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ihtiyaç sahiplerine dağıtılan kömür, ‘kabul edilebilir düzeyi üstünde taş’ çıktı. Valilik tarafından yapılan incelemeden sonra ihtiyaç sahibi 70 haneye tekrar kömür verildiği duyuruldu.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Kentte, ihtiyaç sahibi hanelere yardım amacıyla Valilik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından kömür dağıtıldı. Bazı aileler, gelen kömür çuvallarının içinden taş çıktığını iddia ederek yetkililere bildirdi. Valilik görevlileri ise ihbarlar üzerine incelemelerde bulundu.

SOSYAL MEDYADAN İSYAN ETTİLER! ‘ALIN TAŞ YAKIN’

SOSYAL MEDYADAN İSYAN ETTİLER! ‘ALIN TAŞ YAKIN’

Gelen kömürleri çuvalından çıkararak inceleyen vatandaşlar sosyal medya üzerinden 'Hep taş. Yoldaki mıcırları toplamışlar. Şu rezilliğe bakın. Valimize sesleniyoruz. ‘Alın taş yakın’ ,'Taş yakın ısınmayın.' diyerek tepki gösterdi.

'ZONGULDAK'TAYIZ BİR DE...'

'ZONGULDAK'TAYIZ BİR DE...'

Bir başka vatandaş ise "Zonguldak’tayız bir de. Kömürün harman olduğu yerdeyiz." diye tepkisini dile getirdi.

İLAVE KÖMÜR DAĞITILDI

İLAVE KÖMÜR DAĞITILDI

Zonguldak Valiliği’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada “Muhtarlarımız ve hak sahipleri tarafından vakfımıza yapılan müracaatlarda dağıtılan kömürlerde kabul edilebilir düzeyin üzerinde taş çıktığı beyanlarıyla ilgili vakfımızca yerinde yapılan tespitlerle 70 haneye ilave aynı miktarda kömür verilmiştir. Kabul edilebilir düzeyin üzerinde taş çıkan hak sahiplerinin kömürleri de yeniden verilecektir. Konu Valiliğimizce titizlikle takip edilmekte olup kömür tedarik noktasında yetkili olan kurumlara gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır.” ifadeleri kullanıldı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
kömür taş yardım
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