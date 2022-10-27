Yarın hastaneler açık mı? 28 Ekim Cuma günü muayene yapılacak mı, ilaç yazılacak mı? 28 Ekim 2022 sağlık ocakları ve hastane çalışma saatleri

28 Ekim Cuma günü hastanelerin saat kaça kadar açık olduğunu öğrenmek isteyenler hastanelerin çalışma saatleri konusunda sorgulama yapıyor. Cumhuriyet Bayramı öncesi 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere bir buçuk gün resmi tatil kabul edilmesi nedeniyle "Yarın hastaneler açık mı, yarım gün mü?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu. İşte merak edilen soruların yanıtı ve 28 Ekim Cuma günü sağlık ocakları ile hastanelerin çalışma saatleri...
28 EKİM HASTANELER AÇIK MI?
28 Ekim tarihinde öğleden sonra yani saat 13.00 itibariyle resmi tatil başlıyor.
28 Ekim'de hastanelerde çalışan doktor ve sağlık personeli her zamanki saatinde çalışmalarına başlayacaklar.
28 EKİM CUMA GÜNÜ MUAYANE YAPILACAK MI?
Hasta muayenesi, ilaç yazımı ve diğer hastane işleri normal hastane işleri her zamanki saatinde yapılacak.
Fakat saat 13.00 itibariye resmi tatil başlayacak ve o saatten sonra sadece acil servis hizmet verecek.
29 EKİM RESMİ TATİL Mİ?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil olacak. 1923 yılında Cumhuriyetin ilân edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır.