HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Adım adım ölüme götürüyor! Kilo aldırır, yaşlanmayı hızlandırır, kanser, diyabet, sivilce oluşumu...

Adım adım ölüme götürüyor! Kilo aldırır, yaşlanmayı hızlandırır, kanser, diyabet, sivilce oluşumu...

28.09.2022 18:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şeker tüketimiz ile uzmanlar her ne kadar uyarılar veriyor olsa da rakamlar şeker tüketiminin korkunç boyutlara ulaştığını gösteriyor. Aşırı şeker tüketimi kilo alımına, sivilce oluşumuna, kansere, diyabete ve aklınıza dahi gelmeyecek birçok hastalığa neden oluyor. Şekerli ürünler dışında, hazır ve paketli ürünlerde bile ilave şeker bulunabilir.

Aşırı şeker tüketiminin sağlığa birçok zararı bulunuyor. İşlenmiş, hazır ve paketli ürünlerde fazla miktarda şeker vardır. Bu şeker günlük kalori alımının çok büyük bir kısmını oluşturur.

iStock-831593754

Uzmanlar, şeker tüketiminin obezitenin ve tip 2 diyabet gibi birçok kronik hastalığın ana nedeni olduğuna inanıyor. Uzmanlar ilave şeker tüketimini % 10'un altına düşürmeyi önermektedir.

İşte çok fazla şeker yemenin sağlığınız için kötü olmasının nedenleri...

Dünyanın en zehirli yiyeceğini böyle yediriyorlar! Ölüme götüren etiket oyunuDünyanın en zehirli yiyeceğini böyle yediriyorlar! Ölüme götüren etiket oyunu

FAZLA ŞEKERİN ZARARLARI

KARACİĞER YAĞLANMASINA NEDEN OLUR

KARACİĞER YAĞLANMASINA NEDEN OLUR
Yüksek fruktoz alımı, sürekli olarak artan yağlı karaciğer riski ile ilişkilendirilmiştir.

YORGUNLUĞA NEDEN OLUR

YORGUNLUĞA NEDEN OLUR
Yüksek şekerli yiyecekler, kan şekerinde ani bir artışa ve ardından bir çarpışmaya neden olarak enerji seviyenizi olumsuz etkileyebilir. Bu da sürekli yorgun olmanıza neden olur.

HÜCRELERİ YAŞLANDIRIR

HÜCRELERİ YAŞLANDIRIR
Çok fazla şeker yemek, hücresel yaşlanmayı artıran telomerlerin kısalmasını hızlandırabilir.

KIRIŞIKLARA NEDEN OLUR

KIRIŞIKLARA NEDEN OLUR
Kırışıklıklar cilt yaşlanmasının doğal bir belirtisidir. Sağlığınızdan bağımsız olarak sonunda ortaya çıkarlar. Bununla birlikte, kötü gıda seçimleri kırışıklıkları kötüleştirebilir ve cildin yaşlanma sürecini hızlandırabilir. Şekerli yiyecekler, cilt yaşlanmasını ve kırışıklık oluşumunu hızlandırabilen AGE'lerin üretimini artırabilir.

DEPRESYONU TETİKLER

DEPRESYONU TETİKLER
Sağlıklı bir diyet ruh halinizi iyileştirmeye yardımcı olabilirken, ilave şeker ve işlenmiş gıdalarda yüksek bir diyet, ruh hali ve duygulardaki değişikliklere katkıda bulunabilir. Hatta depresyon geliştirmeye neden olur. Fazla şeker ve aşırı işlenmiş gıdalar hem erkeklerde hem de kadınlarda depresyon riskini artırabilir.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
diyabet kanser sivilce şeker kilo alma
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bir ile daha turist akını! Otellerde boş yer kalmadı: Kalacak yeriniz yoksa gelmeyin

Bir ile daha turist akını! Otellerde boş yer kalmadı: Kalacak yeriniz yoksa gelmeyin

Apartman ayağa kalkmıştı! Ev sahibi, hüngür hüngür ağladı

Apartman ayağa kalkmıştı! Ev sahibi, hüngür hüngür ağladı

Resmi açıklama geldi! Polislerin promosyonları belli oldu dikkat çeken rakam! Adalet Bakanlığı personeli promosyonlar hesaplarda...

Resmi açıklama geldi! Polislerin promosyonları belli oldu dikkat çeken rakam! Adalet Bakanlığı personeli promosyonlar hesaplarda...

Asgari ücretlileri heyecanlandıran iddia! İlk kez telaffuz edildi: 9 bin 900 TL...

Asgari ücretlileri heyecanlandıran iddia! İlk kez telaffuz edildi: 9 bin 900 TL...

Para karşılığı ilişkiye girdiği kadına dehşeti yaşattı

Para karşılığı ilişkiye girdiği kadına dehşeti yaşattı

Erdoğan ile vatandaş arasında ilginç diyalog! 'Mansur Yavaş' yanıtı verdi

Erdoğan ile vatandaş arasında ilginç diyalog! 'Mansur Yavaş' yanıtı verdi

İlginizi Çekebilir

Televizyon karşısında ölümcül hata!

Televizyon karşısında ölümcül hata!

Dünya bu kızı konuşuyor! Kim Jong-un’un kızı mı?

Dünya bu kızı konuşuyor! Kim Jong-un’un kızı mı?

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Annelerin herkesten sakladığı sır: Çorbaya bir kaşık ekleyin...

Annelerin herkesten sakladığı sır: Çorbaya bir kaşık ekleyin...

Yasak aşkını taksi şoförü ortaya çıkardı! ''Benim taksim''

Yasak aşkını taksi şoförü ortaya çıkardı! ''Benim taksim''

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.