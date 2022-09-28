Adım adım ölüme götürüyor! Kilo aldırır, yaşlanmayı hızlandırır, kanser, diyabet, sivilce oluşumu...

Aşırı şeker tüketiminin sağlığa birçok zararı bulunuyor. İşlenmiş, hazır ve paketli ürünlerde fazla miktarda şeker vardır. Bu şeker günlük kalori alımının çok büyük bir kısmını oluşturur.
Uzmanlar, şeker tüketiminin obezitenin ve tip 2 diyabet gibi birçok kronik hastalığın ana nedeni olduğuna inanıyor. Uzmanlar ilave şeker tüketimini % 10'un altına düşürmeyi önermektedir.
İşte çok fazla şeker yemenin sağlığınız için kötü olmasının nedenleri...
FAZLA ŞEKERİN ZARARLARI
KARACİĞER YAĞLANMASINA NEDEN OLUR
Yüksek fruktoz alımı, sürekli olarak artan yağlı karaciğer riski ile ilişkilendirilmiştir.
YORGUNLUĞA NEDEN OLUR
Yüksek şekerli yiyecekler, kan şekerinde ani bir artışa ve ardından bir çarpışmaya neden olarak enerji seviyenizi olumsuz etkileyebilir. Bu da sürekli yorgun olmanıza neden olur.
HÜCRELERİ YAŞLANDIRIR
Çok fazla şeker yemek, hücresel yaşlanmayı artıran telomerlerin kısalmasını hızlandırabilir.
KIRIŞIKLARA NEDEN OLUR
Kırışıklıklar cilt yaşlanmasının doğal bir belirtisidir. Sağlığınızdan bağımsız olarak sonunda ortaya çıkarlar. Bununla birlikte, kötü gıda seçimleri kırışıklıkları kötüleştirebilir ve cildin yaşlanma sürecini hızlandırabilir. Şekerli yiyecekler, cilt yaşlanmasını ve kırışıklık oluşumunu hızlandırabilen AGE'lerin üretimini artırabilir.
DEPRESYONU TETİKLER
Sağlıklı bir diyet ruh halinizi iyileştirmeye yardımcı olabilirken, ilave şeker ve işlenmiş gıdalarda yüksek bir diyet, ruh hali ve duygulardaki değişikliklere katkıda bulunabilir. Hatta depresyon geliştirmeye neden olur. Fazla şeker ve aşırı işlenmiş gıdalar hem erkeklerde hem de kadınlarda depresyon riskini artırabilir.
Okuyucu Yorumları 0 yorum