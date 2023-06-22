Yaz aylarınız zehir olmasın! Bir kere sürünce sivrisinekler kabus olmaktan çıkıyor

Sivrisinekler yazın bunaltıcı sıcaklarında daha çok ortaya çıkıyor. Bazı akşamlar dışarıda oturmayı imkansız hale getiren bu durum insanların andan keyif almasını engelleyebiliyor. Toplumda birçok insan sivrisineklerden uzak durmak için çeşitli yöntemler geliştiriyor. İşte evde hazırlayabileceğiniz doğal sivrisinek kovucu yöntemleri...
Yaz aylarının korkulu rüyası sivrisinekleri uzak tutmak için losyon yapımında en dikkat edilmesi gereken konu kokusunun sinekleri rahatsız edecek olmasıdır. Aromatik yağlar bunun için biçilmiş kaftan.
Nane yağı başta olmak üzere lavanta yağı, limon yağı, stronella yağı, okaliptus yağı, biberiye yağı ve portakal yağı sivrisineklerin gelmesini engellemek için kullanılabilir.
Sinek kovucu için bir sprey şişesine su koyun. Ardından sprey şişesinin içine evde bulunan aromatik yağlardan yaklaşık 50 damla kadar şişenin içine doldurun.
Şişeyi çalkaladıktan sonra bunu kendinize ve evin bazı bölgelerine sıkabilirsiniz. Karışım için birden fazla aromatik yağ kullanmanızda fayda var.
Sivrisinekler karanfil kokusunu sevmez. Bir limonu ortadan ikiye bölüp 20-25 tane karanfili limonunu üzerine yerleştirerek odaya koymanıuz halinde sivrisinekler oraya gelmeyecektir.