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  4. Yaz aylarınız zehir olmasın! Bir kere sürünce sivrisinekler kabus olmaktan çıkıyor

Yaz aylarınız zehir olmasın! Bir kere sürünce sivrisinekler kabus olmaktan çıkıyor

22.06.2023 13:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaz aylarında gidilen tatil bölgelerinde en sık görülen sorunlardan biri de sivrisinek ısırıkları. Özellikle akşam saatlerinde daha çok görülen ve insanı çileden çıkaran sivrisinek sorununu çözmek için birçok yöntem mevcut. İşte bir kere sürdürdükten sonra sivrisinekleri uzaklaştıran o yöntemler...

Sivrisinekler yazın bunaltıcı sıcaklarında daha çok ortaya çıkıyor. Bazı akşamlar dışarıda oturmayı imkansız hale getiren bu durum insanların andan keyif almasını engelleyebiliyor. Toplumda birçok insan sivrisineklerden uzak durmak için çeşitli yöntemler geliştiriyor. İşte evde hazırlayabileceğiniz doğal sivrisinek kovucu yöntemleri...

SİVRİSİNEK ISIRMASINA KARŞI EN ETKİLİ YÖNTEM

Yaz aylarının korkulu rüyası sivrisinekleri uzak tutmak için losyon yapımında en dikkat edilmesi gereken konu kokusunun sinekleri rahatsız edecek olmasıdır. Aromatik yağlar bunun için biçilmiş kaftan.

Nane yağı başta olmak üzere  lavanta yağı, limon yağı, stronella yağı, okaliptus yağı, biberiye yağı ve portakal yağı sivrisineklerin gelmesini engellemek için kullanılabilir.

Sinek kovucu için bir sprey şişesine su koyun. Ardından sprey şişesinin içine evde bulunan aromatik yağlardan yaklaşık 50 damla kadar şişenin içine doldurun.

Şişeyi çalkaladıktan sonra bunu kendinize ve evin bazı bölgelerine sıkabilirsiniz. Karışım için birden fazla aromatik yağ kullanmanızda fayda var.

SİVRİSİNEKLERE KARŞI KARANFİL FAKTÖRÜ

SİVRİSİNEKLERE KARŞI KARANFİL FAKTÖRÜ

Sivrisinekler karanfil kokusunu sevmez. Bir limonu ortadan ikiye bölüp 20-25 tane karanfili limonunu üzerine yerleştirerek odaya koymanıuz halinde sivrisinekler oraya gelmeyecektir.

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