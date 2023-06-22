Yaz aylarınız zehir olmasın! Bir kere sürünce sivrisinekler kabus olmaktan çıkıyor

Sivrisinekler yazın bunaltıcı sıcaklarında daha çok ortaya çıkıyor. Bazı akşamlar dışarıda oturmayı imkansız hale getiren bu durum insanların andan keyif almasını engelleyebiliyor. Toplumda birçok insan sivrisineklerden uzak durmak için çeşitli yöntemler geliştiriyor. İşte evde hazırlayabileceğiniz doğal sivrisinek kovucu yöntemleri...