Yeni kabus: Alaskapox virüsü! Yetkililer ilk ölümün gerçekleştiğini duyurdu! İşte belirtiler...

Alaska'da yaşayan yaşlı bir adam, yakın zamanda keşfedilen viral bir hastalık olan Alaskapox'a yakalandıktan sonra ölen ilk kişi oldu. Yetkililer, eyaletin güneyindeki Kenai Yarımadası'nda yaşayan adamın ocak ayı sonlarında hastanede tedavi altındayken öldüğünü doğruladı. Bakanlık, adamın uyuşturucu kullanımı sebebiyle zayıflamış bir bağışıklık sistemi geçmişine sahip olduğunu ve bunun muhtemelen hastalığının ciddiyetine katkıda bulunduğunu ekledi.
Kurban, bildirilen yedi Alaskapox enfeksiyonundan biriydi; ilki 2015 yılında lokal döküntü ve şişmiş lenf düğümlerinden muzdarip bir yetişkinde tespit edildi. Fairbanks bölgesinden de virüs teşhisi konulan önceki hastaların tümü tedaviye ihtiyaç duymadı ve hafif enfeksiyonlar yaşadı.
Alaskapox veya AKPV, çift sarmallı bir DNA virüsüdür ve yetkililer bunun zoonotik göründüğünü, esas olarak Alaska'nın eyalet memelileri arasında dolaştığını ve ara sıra insanlara bulaştığını söylemektedir. Semptomlar bir veya daha fazla cilt lezyonunu, şişmiş lenf düğümlerini ve kas ağrısını içeriyordu.
Adam, eylül ayında koltuk altında kırmızı bir şişlik fark etti ve antibiyotik tedavisi gördü, ancak yorgunluk hissettikçe ve bölgede ve omuzda ağrı arttıkça semptomları kötüleşti. Vaka raporunda, sağ kolunun hareket kabiliyetinin etkilenmesinin ardından adamın bir hastaneye nakledildiği ve burada çiçek benzeri lezyonlar da dahil olmak üzere başka semptomlar bildirdiği belirtildi. Tedaviden bir hafta sonra durumu iyileşirken, kısa süre sonra yara iyileşmesinde gecikme, solunum ve böbrek yetmezliği nedeniyle ölümle sonuçlanacaktı.
Bültene göre adam, damar yolu ilaçlarıyla tedaviden yaklaşık bir hafta sonra iyileşmeye başladı ancak böbrek yetmezliği ve diğer sistemik düşüşler yaşadıktan sonra ocak ayı sonlarında öldü. Raporda, APKV'nin küçük memelilerde yaygın yayılımı nedeniyle sağlık görevlileri arasında "eyalet çapında artan farkındalığı" hak ettiği belirtildi.
Alaskapox'tan şüphelenilen kişilere, lezyonlara dokunmaktan kaçınması, onları kuru ve kapalı tutması ve el hijyenine dikkat etmeleri gerektiği önerildi.