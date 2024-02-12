Yeni kabus: Alaskapox virüsü! Yetkililer ilk ölümün gerçekleştiğini duyurdu! İşte belirtiler...

Adam, eylül ayında koltuk altında kırmızı bir şişlik fark etti ve antibiyotik tedavisi gördü, ancak yorgunluk hissettikçe ve bölgede ve omuzda ağrı arttıkça semptomları kötüleşti. Vaka raporunda, sağ kolunun hareket kabiliyetinin etkilenmesinin ardından adamın bir hastaneye nakledildiği ve burada çiçek benzeri lezyonlar da dahil olmak üzere başka semptomlar bildirdiği belirtildi. Tedaviden bir hafta sonra durumu iyileşirken, kısa süre sonra yara iyileşmesinde gecikme, solunum ve böbrek yetmezliği nedeniyle ölümle sonuçlanacaktı.