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  4. Yeni kimlik nasıl alınır? Yeni kimlik randevu sayfası! İşte kimlik değiştirme ücreti

Yeni kimlik nasıl alınır? Yeni kimlik randevu sayfası! İşte kimlik değiştirme ücreti

21.06.2021 19:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son yıllarda geçiş yaptığımız çipli yeni kimlik kartlarına ilişkin yani bir açıklama yapıldı. Eski kimlik kartından, yeni kimliğe geçiş yapmayanlar için son tarih verildi. Yapılan bu açıklamanın ardından ise vatandaşlar tarafından yeni kimliğin nasıl alınacağı ve ödenecek ücretin tutarı merak konusu oldu. Peki Yeni kimlik nasıl alınır? İşte yeni kimlik randevu sayfası...

Geçtiğimiz yıllarda yapılan düzenleme ile yeni kimlik kartlarına geçiş yapılmıştı. Ancak vatandaşlar için bir zorunluluk öne sürülmemişti. Birçok insan yeni kimliğe geçiş yaparken, çoğu eski kimliklerini kullanmaya devam etti. Bugün yapılan açıklama ile önemli bir uyarı yapılarak yeni kimliklere geçiş için son tarih verildi. Peki Yeni kimlik nasıl alınır? İşte kimlik değiştirme ücreti...

Yeni kimlik kartı nasıl çıkartılır?

Yıllardır kullandığımız cinsiyetlere göre renk ayrımının yapıldığı nüfus cüzdanları tarihe karışıyor.
İçişleri Bakanlığı'nın tarafından yapılan düzenleme ile pasaport, kimlik ve ehliyette değişiklik kararı alınarak 1 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe girmişti.

ZORUNLULUK YOKTU

ZORUNLULUK YOKTU
Bu düzenleme kararı yürürlüğe girse de yeni kimlik için zorunluluk şartı konulmamıştı. Birçok vatandaş devlet daire işlerinde zorluk yaşamamak için yeni kimliğe geçiş sağlamıştı.

ESKİ KİMLİKLER TARİHE KARIŞIYOR

ESKİ KİMLİKLER TARİHE KARIŞIYOR
Ancak çoğu kişide eski nüfus cüzdanlarını kullanmaya devam etti. 2017 yılında bu yana uygulanan yeni kimlik düzenlemesinde bu kez son tarih verildi.

SON TARİH VERİLDİ

SON TARİH VERİLDİ
30 Haziran'dan sonra geçerli olmayacağı duyurulan eski kimliklerin ardından yeni kimlik başvuruları merak edilmeye başlandı.
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