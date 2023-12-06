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Yer: Antalya! Depreme denizin altında yakalandı, korku dolu anlar: 'Dinamit atılmış olabileceğini düşündüm'

06.12.2023 11:08 | Son Güncelleme:
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Serbest dalış yaparak zıpkınla balık avlayan Çağdaş Şaşmaz, 11 Kasım'da Antalya açıklarında meydana gelen 4.2 büyüklüğünde depreme denizin altında yakalandı. Korku dolu anlar amatör kameraya yansırken Şaşmaz yaşadıklarını anlattı. Bir anda gürültü olmaya başladığını ifade eden Şaşmaz, "Gürültü o kadar şiddetliydi ki vücudumu tamamen titretti" dedi.

Antalya Alanya açıklarında 11 Kasım'da 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Çağdaş Şaşmaz, deprem olduğu sırada balık avlamak için denize dalış yapmıştı. Bir anda gürültü olmaya başladığını ifade eden Şaşmaz, "Gürültü o kadar şiddetliydi ki vücudumu tamamen titretti. Çok hızlı bir şekilde yukarı çıktım. Zaten sığ bir sudaydım. Bazı cani insanların o balık sürüsüne dinamit atmış olabileceğini düşündüm" dedi.

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Gazipaşa’da serbest dalış yapan Çağdaş Şaşmaz, arkadaşıyla birlikte cumartesi günü sabah saatlerinde ilçeye bağlı Muzkent Mahallesi’nde zıpkınla balık avlamak için denize girdi.

11 Kasım 2023 tarihinde Alanya açıklarında meydana gelen ve büyüklüğü 4,2 açıklanan depreme deniz altında yakalan Şaşmaz, o anları amatör kamerası ile kaydetti.

Deprem esnasında çıkan gürültünün şiddetiyle vücudunun titrediğini söyleyen Şaşmaz, ilk anda dinamitle balık avlandığını düşündüğünü dile getirdi.

Yaşadığı korku dolu anları anlatan Şaşmaz şunları ifade etti: 

“Videoda gördüğünüz taşın yanına vardığımda taşın kenarında birkaç yem balığının kaçışlarını gördüm ve agaşon yapmaya karar verdim. Tam aşağı doğru inip taşın gölge kısmına doğru yatacakken birden bir gürültü olmaya başladı. Gürültü o kadar şiddetliydi ki vücudumu tamamen titretti. İlk olarak aklıma kıyıdaki tral sürüsü geldi. Çok hızlı bir şekilde yukarı çıktım. Zaten sığ bir sudaydım. Bazı cani insanların o balık sürüsüne dinamit atmış olabileceğini düşündüm. O denli bir patlamaydı. Daha önce karşılaşmadığım için sadece hayal ettiklerimle kaldım."

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Anahtar Kelimeler:
deprem antalya
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