Yer: İstanbul! Ruslar sıraya girdi, kuyruk uzadıkça uzadı

İstanbul Başkonsolosluğu'nda kurulan sandıklarda oyunu kullanan Rusların seçimlere ilgisi yoğun oldu. Oy kullanmak için uzun sıra oluşturan vatandaşları Rusya'nın İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov bizzat karşıladı.
Rusya Genel Seçimlerine ‘bağımsız’ olarak katılan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yanı sıra Rusya Liberal Demokrasi Partisi Başkanı Leonid Slutskiy, Rusya Federasyonu Komünist Partisi’nden Nikolay Haritonov ve kısa süre önce kurulan Yeni Halk Partisi'nden iş insanı Vladislav Davankov adaylar arasında yer aldı.
İstanbul Başkonlosluğu’nun yanı sıra Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği'nde, Antalya, Trabzon ve Bursa’da da sandıklar kuruldu. Sandıklar akşam saat 20.002ye kadar devam edecek.
Rusya’nın İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov seçimlerle ilgili yaptığı değerlendirmede “Bugün çok önemli bir gün. Saat 08.00’de bizim Rusya Federasyonu’nun İstanbul’daki Başkonsolosluğu’nda sandığımızı açtık. 08.00’den akşam 20.00’ye kadar oy kullanma süreci devam edecek.
Çok yoğun bir şekilde devam ediyor. Sabahtan 08.00’den önce ilk seçmenler gelmeye başladı. Yoğun bir şekilde süreç devam ediyor, bundan çok memnunuz çünkü vatandaşlarımız aktif bir şekilde, bu önemli günde Rusya’nın geleceği için kendi adayına oylarını kullanıyorlar” ifadelerini kullandı.
Oy kullanma sürecinin saydam bir şekilde ilerlediğini vurgulayan Başkonsolos Buravov, süreci takip için üç gözlemcinin de bulunduğunu belirterek katılım oranı olarak seçmenlerin yüzde 65’ten fazlasının sandıklara geldiğini, akşama kadar bunun artmasını beklediklerini ifade etti.