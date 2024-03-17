Yer: İstanbul! Ruslar sıraya girdi, kuyruk uzadıkça uzadı

Çok yoğun bir şekilde devam ediyor. Sabahtan 08.00’den önce ilk seçmenler gelmeye başladı. Yoğun bir şekilde süreç devam ediyor, bundan çok memnunuz çünkü vatandaşlarımız aktif bir şekilde, bu önemli günde Rusya’nın geleceği için kendi adayına oylarını kullanıyorlar” ifadelerini kullandı.