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  4. Yer: İzmir! Taksici dehşeti yaşadı: Görüntüler sosyal medyada gündem oldu

Yer: İzmir! Taksici dehşeti yaşadı: Görüntüler sosyal medyada gündem oldu

11.02.2024 17:56 | Son Güncelleme:
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İzmir'de bir taksici aracına aldığı kadın yüzünden saldırıya uğradı. Taksici yumrukların hedefi olurken saniye saniye kaydedilen görüntüler sosyal medya gündem oldu. Darp edilen taksici "Arkadan küfrederek koşturan kişi aracı yakaladı ve bana saldırmaya başladı. Herhangi bir diyalog bile kurmadan direk bana yumruk atmaya başladı" dedi.

Olay, 10 Şubat günü saat 00.50 sıralarında ilçeye bağlı Ferahlı Mahallesi 3513 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre taksi şoförü Kaya Özel (23), kendisine işaret eden bir kadını aracına aldıktan sonra ilerlemeye başladı. Kısa süre sonra aracın arkasından gelen bir kişi, taksiyi durdurdu ve bir anda şoföre saldırdı. Sürücü koltuğundayken saldırganın yumruklarının hedefi olan Özel, araçtan indiğinde de saldırıya maruz kaldı. Daha sonra aracı ile birlikte bölgeden uzaklaşan taksici, polis merkezine giderek kendisine saldıran kimliği belirsiz kişiden şikayetçi oldu.

Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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"ARACI YAKALADI VE BANA SALDIRMAYA BAŞLADI"

"ARACI YAKALADI VE BANA SALDIRMAYA BAŞLADI"

Saldırıya uğrayan genç taksi şoförü Kaya Özel, saldırıya uğradığı anları anlattı. Özel şunları ifade etti: 

"Dayko yokuşu olarak adlandırılan bölgede seyir halindeyken el kaldıran bir bayanı aracıma aldım. Bayan panik halindeydi ve bana 'Durma, devam et' dedi. Birisi küfür ederek aracın arkasından koştururken arkadaki bayan da tereddüt edip aracı durdurdu. O esnada arkadan küfrederek koşturan kişi aracı yakaladı ve bana saldırmaya başladı. Herhangi bir diyalog bile kurmadan direk bana yumruk atmaya başladı. Bu esnada yüzüme vurmaya ve boğazımı tutarken ben ne olduğunu anlayamadım. Sonra araçtan da indirip dışarıda da darbetti beni ve yaklaşık 2 dakika sürdü. Ben aracın içerisindeyken de sonrasında da karşılık veremedim. Bu esnada başka bir takside bulunan yolcu da indi, sanırım o kişinin arkadaşıymış. O da bana hakaretler edip tehditler savurdu. Bana saldıran kişi de 30'lu yaşlarda iri yapılı birisiydi. Kendinde de değildi ve benle hiç bir diyaloğa girmeden saldırmaya başladı. O saldırı esnasında kadının davranışları da tuhaftı. Ben darbedildiğim anda adamın kucağına attı ve geri çekildi. Adam orada bana dayak atarken hiçbir şekilde araya girip müdahale etmeden, araçtan çantasını almanın derdine düşmüştü."

"ŞİDDET OLAYLARI ÇOK ARTTI"

"ŞİDDET OLAYLARI ÇOK ARTTI"

Taksi şoförü Kaya Özel, "Özellikle İzmir'de son günlerde meslektaşlarımıza uygulanan şiddet olayları çok arttı. Biz ekmeğimizdeyiz, çalışan insanlarız. Hepimizin eşi, dostu, ailesi var. Biz yetkililerden çözüm odaklı önlemler bekliyoruz. Bunun önü alınmazsa her an daha kötü şeyler de başımıza gelebilir" dedi.

HER YERDE ARANIYOR

HER YERDE ARANIYOR

Taksi şoförünün olayın ardından polis merkezine giderek şikayetçi olmasının ardından saldırganın her yerde arandığı öğrenildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Taksici İzmir
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