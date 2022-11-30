Yer: Kağıthane! İnşaat kazısında bulundu, kazı hemen durduruldu... 'Kaç yıllık olduğuna bakacaklar, daha da çıkar mı bilmiyorum'

Orada bir boşluk ve mermer taşı gördü. Sonra durdurdu baktık işte kemikleri falan gördü. Sonra da polisi aradılar ve geldiler. Tek bir mezara denk geldiler ama daha sonra çıkar mı bilemiyorum. Polis ekipleri ve olay yeri inceleme ekipleri geldi. Onlar da baktılar ve çalışma yaptılar. Tarihi eser olabilir diye arkeoloğa haber verdiler. Oradan gelip bakacaklar” dedi.