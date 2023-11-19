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Yer: Sivas... Burayı kimse bilmiyor! Adeta saklı kalmış

19.11.2023 14:07 | Son Güncelleme:
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Sivas’ın İmranlı ilçesinde bulunan Acıdere Kanyonu uzunluğu ile dikkat çekiyor. Zara ilçesine kadar uzanan Sivas’ın saklı kalmış güzelliği kanyon, doğal güzelliği ile büyülüyor. Kanyon, turizme kazandırılmayı bekliyor. Acıdere Kanyonu'na vakit geçirmek üzere gelen Alpaslan Bal'a göre ise buranın tek özelliği kimsenin bilmemesi.

Sivas’ın İmranlı ilçesi Acıdere mevkiinde bulunan ve doğal güzelliği ile büyüleyen Acıdere Kanyonu, turizme kazandırılacağı günü bekliyor. Vadinin ortasından akan su ve toprak yapısı ile doğaseverleri ağırlayan kanyon; aynı zamanda birçok yabani hayvana da ev sahipliği yapıyor.

Günün önemli manşetleri

ZARA İLÇESİNE KADAR UZANIYOR

Çiçek florası anlamında oldukça zengin olan kanyon, ilkbahar aylarında yeşil bir görünüme kavuşuyor. Zara ilçesine kadar uzanan kanyonun, bölge halkı tarafından Sivas turizmine kazandırılması bekleniyor.

"BURANIN TEK ÖZELLİĞİ KİMSENİN BİLMEMESİ"

"BURANIN TEK ÖZELLİĞİ KİMSENİN BİLMEMESİ"
Acıdere kanyonuna vakit geçirmek üzere gelen Alpaslan Bal şu ifadelere yer verdi: “Ben, İmranlı sevdalısı birisiyim. Bulunduğumuz yer Acıdere Kanyonu olarak bilinir. Buranın 4 mevsimde de farklı güzellikleri vardır. Buranın tek özelliği kimsenin bilmemesi.

"BURADA DAHA GÖRÜLMEDİK NİCE GÜZELLİKLER VAR"

"BURADA DAHA GÖRÜLMEDİK NİCE GÜZELLİKLER VAR"
Buranın Türkiye turizmine kazandırılması ve İmranlı’da turizm sektörünün gelişmesi için çalışıyoruz. Burada daha görülmedik nice güzellikler var. Burası tamamıyla doğaldır, suyu hiç kesilmez, değişik canlılar mevcuttur. O yüzden buranın turizme açılmasını istiyoruz. Buranın uzunluğu Zara’ya kadar uzanıyor. Nereden başladığını tam olarak bilmiyorum.

"BÜTÜN İNSANLIKLA PAYLAŞMAK İSTİYORUM"

"BÜTÜN İNSANLIKLA PAYLAŞMAK İSTİYORUM"
Doğaseverlerin buraya gelerek keşfetmelerini ve ilçemizin tanıtılmasını istiyoruz. Bu gibi doğal güzellikleri bütün insanlıkla paylaşmak istiyorum”

ADI SUYUNDAN GELİYOR

ADI SUYUNDAN GELİYOR
Öte yandan Bal, "Buranın suyunun adı acı. Tatlı değildir burada su. Değişik bir ırk balık yaşar. Tuzludur suyu hafif. O yüzden de Acıdere denir suyundan dolayı" diye konuştu. (İHA)
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Sivas kanyon
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