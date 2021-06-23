HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Yerli aşı ne zaman çıkacak? Yerli aşı ismi nedir?

Yerli aşı ne zaman çıkacak? Yerli aşı ismi nedir?

23.06.2021 10:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeli aşı çalışmalarının büyük ölçüde tamamlandığı geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Yerli aşının adı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimiyle belli oldu. Bunun ardından vatandaşlar "Yerli aşı ne zaman çıkacak?" , "Yerli aşı ismi nedir?" sorularının yanıtını arama motorlarından araştırmaya başladı. İşte ayrıntılar...

Yerli aşıya ilişkin geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından önemli bilgiler paylaşıldı. Şu anda Faz-3 aşamasında olan yerli aşıya dair önemli çalışmalar kaydedildi. "Yerli aşı ne zaman çıkacak?" , "Yerli aşı ismi nedir?" sorularının yanıtı belli oldu. İşte ayrıntılar...

Yerli aşı ne zaman hazır olacak?

Yerli aşıya ilişkin çalışmaların çoğu tamamlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerli aşıya ilişkin geçtiğimiz gün yaptığı açıklamalarda önemli birçok bilgi paylaşıldı.
Yerli aşının Faz-1 çalışması 44 gönüllü üzerinde tamamlanırken Faz-2 çalışması ise 250 gönüllü üzerinde tamamlandı. Faz-2'nin raporlama süreci bittiğinde Faz-3 çalışmasına başlandı.

YERLİ AŞI NE ZAMAN ÇIKACAK?

YERLİ AŞI NE ZAMAN ÇIKACAK?
Faz-3 safhasına gelen yerli aşı gururunun Türk milletine ait olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sonraki safhada Faz-3 döneminde gönüllülere aşı yapıp etkinliğinin değerlendirileceğini bildirdi. Bunun ardından yaygın kullanıma geçileceğini kaydetti.
Faz-3'ün ne zaman biteceğine ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan bunun gönüllülerin bulunmasıyla alakalı olduğunu ve kendi tahminine göre 4-5 ay içerisinde tamamlanmış olacağını kaydetti.
En geç yıl sonunu işaret etti. Üretim kapasitesinin yeterli olduğu durumda onayı da daha hızlı şekilde alınacağını ve 2022'de kullanılır hale geleceğini bildirdi.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Aşı koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da final öncesi Acun'u üzen eleme! "Şampiyonluk adayımdın"

Survivor'da final öncesi Acun'u üzen eleme! "Şampiyonluk adayımdın"

Ünlü oyuncu EDHO'ya böyle veda etti!

Ünlü oyuncu EDHO'ya böyle veda etti!

Korkunç olay! 3 küçük kardeş kurtarılamadı

Korkunç olay! 3 küçük kardeş kurtarılamadı

Tramvay durağında böyle bulundu! Görüntü İstanbul'dan

Tramvay durağında böyle bulundu! Görüntü İstanbul'dan

Korku filmi gibi! Ankara sağanak sonrası bu hale geldi

Korku filmi gibi! Ankara sağanak sonrası bu hale geldi

Vahşi cinayet sonrası hakim karşısına çıktı

Vahşi cinayet sonrası hakim karşısına çıktı

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 1 Temmuz itibarıyla yeni dönem başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 1 Temmuz itibarıyla yeni dönem başlıyor

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ağlayarak savunma yaptı

Ağlayarak savunma yaptı

Kentte termometreler 39 dereceyi gösterdi: Her yerde yağmur var, bir tek burada yok

Kentte termometreler 39 dereceyi gösterdi: Her yerde yağmur var, bir tek burada yok

30 Haziran itibarıyla geçerli olacak! KKTC'ye gidişlerde yeni dönem

30 Haziran itibarıyla geçerli olacak! KKTC'ye gidişlerde yeni dönem

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.