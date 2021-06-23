Yerli aşıya ilişkin geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından önemli bilgiler paylaşıldı. Şu anda Faz-3 aşamasında olan yerli aşıya dair önemli çalışmalar kaydedildi. "Yerli aşı ne zaman çıkacak?" , "Yerli aşı ismi nedir?" sorularının yanıtı belli oldu. İşte ayrıntılar...

Yerli aşı ne zaman hazır olacak?

Yerli aşıya ilişkin çalışmaların çoğu tamamlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerli aşıya ilişkin geçtiğimiz gün yaptığı açıklamalarda önemli birçok bilgi paylaşıldı.

Yerli aşının Faz-1 çalışması 44 gönüllü üzerinde tamamlanırken Faz-2 çalışması ise 250 gönüllü üzerinde tamamlandı. Faz-2'nin raporlama süreci bittiğinde Faz-3 çalışmasına başlandı.

YERLİ AŞI NE ZAMAN ÇIKACAK? Faz-3 safhasına gelen yerli aşı gururunun Türk milletine ait olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sonraki safhada Faz-3 döneminde gönüllülere aşı yapıp etkinliğinin değerlendirileceğini bildirdi. Bunun ardından yaygın kullanıma geçileceğini kaydetti.

Faz-3'ün ne zaman biteceğine ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan bunun gönüllülerin bulunmasıyla alakalı olduğunu ve kendi tahminine göre 4-5 ay içerisinde tamamlanmış olacağını kaydetti.