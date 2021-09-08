Yevgeniy Ziniçev kimdir? Hayatını kaybeden Rusya Acil Durumlar Bakanı Yevgeniy Ziniçev nereli, kaç yaşında?

Yapılan bir tatbikat esnasında hayatını kaybeden Rusya Acil Durumlar Bakanı Zinichev'in hayatı araştırılmaya başlandı. Rus siyasetçi ve subay olan Zinichev, Putin'in 28 Mayıs 2018 tarihli kararnamesine göre, Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi'ne dahil edilmişti. Peki Yevgeniy Ziniçev kimdir?

YEVGENİY ZİNİÇEV KİMDİR?

Son gelişmelere göre Rusya Acil Durumlar Bakanı Yevgeniy Ziniçev tatbikatta hayatını kaybetti. Haber sonrası Bakan Yevgeniy Ziniçev'in kim olduğu merak ediliyor.

Yevgeniy Ziniçev, 2018 yılından beri Acil Durumlar Bakanı olarak görev yapmaktaydı. 18 Ağustos 1966 tarihinde Sankt Petersburg’da dünyaya gelen Zinichev, 8 Eylül 2021 tarihinde yönetmiş olduğu bir tatbikatta bir kişinin hayatını kurtarmaya çalışırken hayatını kaybetti.

Rus siyasetçi ve subay olan Zinichev, Acil Durumlar Bakanı olarak görev yaptı ve aynı zamanda da bir Rusya Güvenlik Konseyi üyesiydi. 2016 senesinde yerine Anton Alikhanov geçmeden önce Kaliningrad Oblast Valisi vekili olarak görev yapmıştı. 2020 itibariyle Ordu Generali seçilmiştir.