'Yıllarca fark etmeyebilirsiniz' Hem kilo veremiyor hem de sürekli üşüyor musunuz? 'Görünmez hastalığı' işaret ediyorlar

Kış aylarında salgın hastalıklar dışında özellikle kadınların şikayetçi olduğu iki durum var: Kilo almak ve üşümek. Kilo almak ve sürekli üşümek kış aylarında kaçınılmaz gibi görünebilir. Ancak bunlar "görünmez bir hastalığın" belirtileri de olabilir. Uzmanlar, bu hastalığın sizi yorgun ve depresif hissettirebileceğini söylüyor.