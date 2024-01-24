'Yıllarca fark etmeyebilirsiniz' Hem kilo veremiyor hem de sürekli üşüyor musunuz? 'Görünmez hastalığı' işaret ediyorlar

Kış aylarında salgın hastalıklar dışında özellikle kadınların şikayetçi olduğu iki durum var: Kilo almak ve üşümek. Kilo almak ve sürekli üşümek kış aylarında kaçınılmaz gibi görünebilir. Ancak bunlar "görünmez bir hastalığın" belirtileri de olabilir. Uzmanlar, bu hastalığın sizi yorgun ve depresif hissettirebileceğini söylüyor.
The Sun'da yer alan habere göre; İngiltere'de NHS, soğuğa karşı hassas olmanın ya da kilo vermekte zorlanmanın tiroid bezinin az çalıştığının işaretleri olabileceğini belirtti. Bu durumların tiroid bezinin yeterince hormon üretmediği az aktif tiroid hastalığının belirtileri olduğu vurgulanırken bunun her zaman kolayca fark edilemeyebileceği de aktarıldı.
Bir NHS sözcüsü şunları söyledi: "Az çalışan tiroidin belirtileri genellikle diğer hastalıkların belirtilerine benzer ve genellikle yavaş gelişir, bu nedenle yıllarca fark etmeyebilirsiniz. Örneğin, menopoza girmeyi beklediğiniz bir yaştaysanız, tiroidinizin az çalışmasından ziyade menopoza girmeye başladığınızı düşünebilirsiniz."
Az çalışan tiroidle gelen hastalığın, bağışıklık sisteminin tiroid bezine saldırması ve ona zarar vererek tiroksin hormonunu daha az üretmesine neden olmasından kaynaklandığı ifade ediliyor.
Ayrıca tiroid kanseri veya aşırı aktif tiroid tedavilerinin neden olduğu hasardan da kaynaklanabileceği vurgulanıyor.
Tedavi edilmediği takdirde bu durumun kalp hastalığı riskini artırabileceği, çünkü düşük tiroksin seviyelerinin kandaki kolesterol seviyelerini artırabileceği belirtiliyor.