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Yıllardır yanlış biliyormuşuz! Seks hakkında inanmayı bırakmamız gereken 5 efsane

28.11.2022 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cinsel ilişkiler ve hastalıklar hakkında çok yanlış bilgiler bulunuyor. Cinselliğin utanılacak bir durum olarak görülmesi ve cinsel eğitim verilmemesi bu kulaktan dolma bilgilerin paniğe, cinsel sorunlara yol açmasına neden oluyor. Uzmanlar inanmayı hemen bırakmamız gereken 5 seks efsanesini paylaştı.

Seks hakkında toplumda konuşulan yanlış bilgiler cinsel problemlerin büyümesine ve öz güven eksikliğine neden olabiliyor. Bir canlının hem zevk hem de üreme için temel ihtiyaçlarından biri olan 'sevişme' eylemi ne yazık ki damgalanma nedeniyle pek konuşulmuyor ve birçok kişi bununla ilgili bazı yanılgılara kapılıyor. Siz de seksle ilgili bazı mitlere inanıyorsanız, tüm bunlara bir son vermenin zamanı geldi.

SEKS HAKKINDA YANLIŞ BİLİNEN BİLGİLER

BİRİNDEN HOŞLANMAK, SEKSİ DAHA AZ ACI VERİCİ HALE GETİRİR

BİRİNDEN HOŞLANMAK, SEKSİ DAHA AZ ACI VERİCİ HALE GETİRİR
En azından ilk kez seks, acı verici bir deneyim olabilir ve daha kolay hale gelmesi biraz zaman alabilir ve birkaç kez denenebilir. Birçoğu, penetrasyonu kolaylaştırmak için kayganlaştırıcı kullanma ihtiyacı bile hissedebilir - ancak, seks sırasında yaşanan acı miktarının bir partnere ilgi duymakla ilişkili olduğuna inananlar da vardır. Bununla birlikte, gerçekte, çekim yalnızca uyarılma ile ilişkilendirilebilir ve daha düşük ağrılı seks riski ile ilişkilendirilemez.

CİNSEL DÜRTÜ YAŞLA BİRLİKTE AZALIR

CİNSEL DÜRTÜ YAŞLA BİRLİKTE AZALIR
Birçok insan yaşlanmanın hormonlar üzerinde bir etkisi olduğunu düşünür ve libido– bir dereceye kadar yapar, ancak bazı durumlarda etki olumlu olabilir. Hayatın daha sonraki aşamasında, insanlar sadece eşleriyle iyi iletişim kurarak ve gelişen durumlardan hoşlanıp hoşlanmadıkları konusunda daha açık olarak sağlıklı ve mutlu bir cinsel yaşama sahip olabilirler.

ERKEKLERİN LİBİDOLARI KADINLARDAN DAHA DÜŞÜKTÜR

ERKEKLERİN LİBİDOLARI KADINLARDAN DAHA DÜŞÜKTÜR
Erkeklerde cinsel istek ergenlik yıllarının sonunda zirveye ulaşırken, kadınlarda bu 30'lu yaşlara kadar gerçekleşmez. Erkeklerin daha spontan bir cinsel isteği olsa da, kadınların şehvetli dokunuş gibi uyaranlara karşı daha duyarlı bir isteği vardır. Bu nedenle libido, cinsiyetle pek ilişkili değildir.

CYBE KLOZET KAPAĞINDAN YAYILABİLİR

CYBE KLOZET KAPAĞINDAN YAYILABİLİR
Hayır, bazen cinsel yolla bulaşan bir enfeksiyon vücutta bulunabilir ve kuluçka döneminde olabilir ve girmeyebilir, bu nedenle önce test negatif, sonra pozitif olabilir. Ancak kesinlikle enfekte bir klozet kapağıyla temastan yayılmaz. Tedbir olarak yapılabilecek tek şey düzenli olarak test yaptırmaktır.

EREKSİYON BOZUKLUĞU İLERİ YAŞTA NORMALDİR

EREKSİYON BOZUKLUĞU İLERİ YAŞTA NORMALDİR
Ereksiyon bozukluğu normal olarak sınıflandırılmamalıdır, çünkü bir kişinin bu durumu geliştirmesinin birkaç nedeni olabilir ve kişiden kişiye değişebilir. 70 yaşında bile psikolojik, fiziksel ve diğer birçok faktörden kaynaklandığı için normal kabul edilmemelidir.
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