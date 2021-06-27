YKS refakatçilerine sokağa çıkma yasağı var mı? YKS refakatçileri sokağa çıkma yasağından muaf mı?

YKS maratonu adaylar ve veliler için devam ediyor. Pazar günü ikinci oturumu düzenlenecek olan YKS'nin adayları sokağa çıkma yasağından muaf olurken, velilerin muaf olup, olmadığı araştırılmaya başlandı. Peki YKS refakatçilerine sokağa çıkma yasağı var mı? YKS refakatçileri sokağa çıkma yasağından muaf mı? İşte ayrıntılar...

YKS refakatçileri sokağa çıkma yasağından muaf mı?

İstedikleri üniversite ve bölümlere yerleşmek için aylardır emek veren adaylar, 27 Haziran Pazar günü YKS'nin ikinci oturumu olan AYT'ye katılım sağlayacak.

Sınava girecek adayların heyecanları devam ederken, yanlarında sınav yerlerine gelen refakatçilerin sokağa çıkma yasağından muaf olup, olmadıkları merak konusu oldu.

YKS REFAKATÇİLERİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDAN MUAF MI? YKS'ye girecek adaylar ve refakatçileri sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacağı yönünde İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen genelgeye göre, adaylar ve refakatçiler yasaktan muaf tutulacağı açıklandı.

Aynı zamanda kırtasiyeler ve fotoğrafçılar, kimlik kartı için gerekli olan fotoğrafın temini amacıyla 07.00-18.00 saatleri arasında açık olarak sokağa çıkma yasağından muaf sayılacak.