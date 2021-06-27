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YKS refakatçilerine sokağa çıkma yasağı var mı? YKS refakatçileri sokağa çıkma yasağından muaf mı?

27.06.2021 00:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üniversiteye yerleşme sınavı olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) maratonu adaylar için devam ediyor. YKS'nin ikinci oturumu olan AYT 27 Haziran tarihinde gerçekleşecek. Öte yandan adaylar ile sınav yerlerine giden refakatçilerin sokağa çıkmaya yasağından muaf olup, olmadığı merak konusu oldu. Peki YKS refakatçilerine sokağa çıkma yasağı var mı? Detaylar haberimizde...

YKS maratonu adaylar ve veliler için devam ediyor. Pazar günü ikinci oturumu düzenlenecek olan YKS'nin adayları sokağa çıkma yasağından muaf olurken, velilerin muaf olup, olmadığı araştırılmaya başlandı. Peki YKS refakatçilerine sokağa çıkma yasağı var mı? YKS refakatçileri sokağa çıkma yasağından muaf mı? İşte ayrıntılar...

YKS refakatçileri sokağa çıkma yasağından muaf mı?

İstedikleri üniversite ve bölümlere yerleşmek için aylardır emek veren adaylar, 27 Haziran Pazar günü YKS'nin ikinci oturumu olan AYT'ye katılım sağlayacak.
Sınava girecek adayların heyecanları devam ederken, yanlarında sınav yerlerine gelen refakatçilerin sokağa çıkma yasağından muaf olup, olmadıkları merak konusu oldu.

YKS REFAKATÇİLERİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDAN MUAF MI?

YKS REFAKATÇİLERİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDAN MUAF MI?
YKS'ye girecek adaylar ve refakatçileri sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacağı yönünde İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen genelgeye göre, adaylar ve refakatçiler yasaktan muaf tutulacağı açıklandı.
Aynı zamanda kırtasiyeler ve fotoğrafçılar, kimlik kartı için gerekli olan fotoğrafın temini amacıyla 07.00-18.00 saatleri arasında açık olarak sokağa çıkma yasağından muaf sayılacak.

AYT SAAT KAÇTA BAŞLAYIP, KAÇTA BİTECEK?

AYT SAAT KAÇTA BAŞLAYIP, KAÇTA BİTECEK?
YKS'nin 27 Haziran Pazar günü ikinci oturumu olan AYT sınavına katılım sağlanacak. 2 milyonun üzerinde adayın katılım sağlayacağı YKS sınavının ikinci oturumu olan AYT saat 10.15 de başlarken 12.30'da son bulacak.
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sokağa çıkma yasağı YKS Yükseköğretim Kurumları Sınavı
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