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  4. YKS sonuçları açıklandı mı? 2021 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS sonuçları açıklandı mı? 2021 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

15.07.2021 11:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TYT, AYT ve YDT sınavlarını içinde barındıran, üniversiteye geçiş sınavı olan YKS sınavları 26-27 Haziran tarihleri arasında gerçekleşti. YKS sürecini atlatan öğrencilerin gözleri YKS sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. YKS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu.

Zorlu bir eğitim döneminin ardından 12. sınıf öğrencileri, mezunlar ve diğer üniversite öğrencisi adayları 26-27 Haziran tarihleri arasında gerçekleşen YKS sınavını geride bıraktı. YKS sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair bilgilendirme yapıldı. Tercihler, YKS sonuçlarının açıklanmasının yapılacak.

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

26-27 Haziran'da gerçekleşen YKS sonuçları henüz açıklanmadı. YKS sonuçlarının 4 Ağustos 2021'de açıklanacağı duyuruldu.

TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYINLANACAK?

TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Tercih kılavuzunun, YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih olan 4 Ağustos 2021 sonrasında yayınlanması bekleniyor.
Öğrenciler sınav sonuçları, yüzdelik dilim ve tercih kılavuzuna göre kendilerine en uygun üniversiteyi bulup tercih yapacak.

YKS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

YKS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?
YKS sonuçları açıklandığında öğrenciler aldıkları puanı "https://sonuc.osym.gov.tr" adresi üzerinden görüntüleyebilir.

SORU KİTAPÇIĞI PAYLAŞILDI

SORU KİTAPÇIĞI PAYLAŞILDI
Sınavın ardından çok geçmeden soru kitapçığı ve cevapları yayınlandı. TYT soru kitapçığını görüntülemek için tarayıcınıza "https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2021/YKS/TSK/tyt_yks_2021.pdf" linkini yapıştırınız.
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sınav YKS Yükseköğretim Kurumları Sınavı
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