YKS sonuçları açıklandı mı? 2021 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Zorlu bir eğitim döneminin ardından 12. sınıf öğrencileri, mezunlar ve diğer üniversite öğrencisi adayları 26-27 Haziran tarihleri arasında gerçekleşen YKS sınavını geride bıraktı. YKS sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair bilgilendirme yapıldı. Tercihler, YKS sonuçlarının açıklanmasının yapılacak.

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

26-27 Haziran'da gerçekleşen YKS sonuçları henüz açıklanmadı. YKS sonuçlarının 4 Ağustos 2021'de açıklanacağı duyuruldu.

TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYINLANACAK? Tercih kılavuzunun, YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih olan 4 Ağustos 2021 sonrasında yayınlanması bekleniyor.

Öğrenciler sınav sonuçları, yüzdelik dilim ve tercih kılavuzuna göre kendilerine en uygun üniversiteyi bulup tercih yapacak.

YKS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK? YKS sonuçları açıklandığında öğrenciler aldıkları puanı "https://sonuc.osym.gov.tr" adresi üzerinden görüntüleyebilir.