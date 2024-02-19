HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Yüksek ses tartışması cinayetle bitti! Yatağa bağlı babasının gözleri önünde 65 yaşındaki komşusu tarafından öldürüldü

Yüksek ses tartışması cinayetle bitti! Yatağa bağlı babasının gözleri önünde 65 yaşındaki komşusu tarafından öldürüldü

19.02.2024 20:59 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde korkunç bir cinayet yaşandı. Komşular arasında yüksek ses nedeniyle çıkan tartışma çıktı. Bahattin D., yatağa bağlı babasının gözleri önünde 65 yaşındaki komşusu tarafından silahla vurularak öldürüldü.

Olay, Konuralp Mahallesi 2034. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Y. (65) ile komşusu arasında yüksek ses yüzünden tartışma çıktı.
Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Youtube

BABASININ ÖNÜNDE ÖLDÜRÜLDÜ

BABASININ ÖNÜNDE ÖLDÜRÜLDÜ
Tartışmada A.Y., elindeki silahla komşusu Bahattin D.'yi yatağa bağlı babasının gözleri önünde silahla vurdu.
Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Demir’in hayatını kaybettiğini belirledi.
Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı. (İHA)
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
cinayet Sakarya
En Çok Okunan Haberler
988 liralık hesaba 308 bin lira bahşiş bıraktı! Sebebi ağlattı

988 liralık hesaba 308 bin lira bahşiş bıraktı! Sebebi ağlattı

CHP'den Esenyurt ve Güngören kararı! Belediye başkan adayları değişti

CHP'den Esenyurt ve Güngören kararı! Belediye başkan adayları değişti

Kan donduran cinayet! Yatağa bağlı babasının gözleri önünde öldürüldü

Kan donduran cinayet! Yatağa bağlı babasının gözleri önünde öldürüldü

Faciayla ilgili yeni gelişme! "Sahada arama faaliyetlerini durdurduk"

Faciayla ilgili yeni gelişme! "Sahada arama faaliyetlerini durdurduk"

CHP'ye verdiği süre doldu! Belediye binası önünde açıkladı: Biraz önce Özgür Özel aradı

CHP'ye verdiği süre doldu! Belediye binası önünde açıkladı: Biraz önce Özgür Özel aradı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Yağmurda, rüzgarda tam koruma! Marmot yağmurlukta indirim zamanı

Yağmurda, rüzgarda tam koruma! Marmot yağmurlukta indirim zamanı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bir döneme damgasını vurdu ama hala çok popüler! Şimdi indirimde

Bir döneme damgasını vurdu ama hala çok popüler! Şimdi indirimde

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.