Yüksek ses tartışması cinayetle bitti! Yatağa bağlı babasının gözleri önünde 65 yaşındaki komşusu tarafından öldürüldü

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde korkunç bir cinayet yaşandı. Komşular arasında yüksek ses nedeniyle çıkan tartışma çıktı. Bahattin D., yatağa bağlı babasının gözleri önünde 65 yaşındaki komşusu tarafından silahla vurularak öldürüldü.
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