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  4. Yüzü eriyen adamın yardım çığlığı: "Suratım mum gibi eriyor, gözüm akıyor"

Yüzü eriyen adamın yardım çığlığı: "Suratım mum gibi eriyor, gözüm akıyor"

04.02.2024 07:56 | Son Güncelleme:
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Sinop'un Boyabat'ta yaşayan 65 yaşındaki Şaban Kılıç, cilt kanseriyle mücadele ediyor. Yüzünün sağ tarafının tamamen eridiğini ifade eden Kılıç, "Durumum çok kötü. Çok ızdırap çekiyorum. Suratım mum gibi eriyor. Gözüm akıyor. Yaram gittikçe büyüyor" dedi. Maddi çok zor günler yaşadığını belirten Kılıç, sadece bandaj için her ay bin TL ödediğini belirtirken kimsesi ve parası olmadığı için hastane koridorlarında ve kantin bahçesinde yattığını söyledi.

Sinop'un Boyabat ilçesinde ikamet eden 65 yaşındaki Şaban Kılıç, cilt kanserinin yanı sıra şeker hastalığı ile de mücadele ediyor. Boyabat ve Sinop’taki sağlık kuruluşlarında tedavi olamayan Kılıç, Samsun'da deva arıyor.Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Yüzünün sağ tarafının tamamen eridiğini ifade eden Şaban Kılıç, "Sinop’un Boyabat ilçesinde yaşıyorum. Orada ve Samsun’da tüm hastanelere başvurdum. Üniversiteye gitmemi söylediler.

Durumum çok kötü. Çok ızdırap çekiyorum. Suratım mum gibi eriyor. Gözüm akıyor. Yaram gittikçe büyüyor. Halen suratım kanamaya devam ediyor.

Sadece bandaj yenilemeye ayda bin TL veriyorum” dedi.

Samsun'da kimsesi ve parası olmadığı için hastane koridorlarında ve kantin bahçesinde yattığını ifade eden Kılıç, “Boyabat’ta cildiyeye gidince hastalığımı öğrendim. Orada tedavi olamayınca Samsun'da çare arıyorum. Yatacak yerim yok. Kimsem yok. Perişan vaziyetteyim. Otelde yatıyordum, param bitince hastane koridorunda tekerlekli sandalye üzerinde kalmaya başladım. Suratım akıyor, fazla vaktim kalmadı. Bir an önce yatışımın yaptırılmasını istiyorum” diye konuştu.

Samsun'daki hastanelere başvuran emekli vatandaş Şaban Kılıç, tedavi olmak için yetkililerden yardım bekliyor.


(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
cilt kanseri Sinop
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