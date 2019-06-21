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Galiçya Cephesi şehitleri Polonya'da anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2019 12:06 | Son Güncelleme

Birinci Dünya Savaşı'nda Galiçya ve diğer cephelerde şehit olan Türk askerleri için TİKA ve Kabataş Erkek Lisesi iş birliğinde Polonya'da anma programı gerçekleştirildi

Birinci Dünya Savaşı'nda Galiçya ve diğer cephelerde şehit olan Türk askerleri, Polonya'nın savaş kayıpları ve her iki milletten hayatını kaybeden tüm siviller, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Kabataş Erkek Lisesi iş birliğinde yapılan programla Varşova'da anıldı.

Başkanlıktan yapılan açıklamada, "Uzakdoğu Asya ve Dünya Projesi" kapsamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Kabataş Erkek Lisesinden bir grup öğrenci ve öğretmen tarafından Polonya'da Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı ve Varşova Ayaklanması'nda yaşamını yitiren Türk ve Polonyalı askerler ve sivillerin hatırası için anma programı düzenlendiği bildirildi.

Kabataş Erkek Lisesinin kardeş okulu olan 1876 yılında kurulan Varşova Tadeusz Czacki Lisesinde gerçekleştirilen anma programına, lisenin müdürü Anna Koszycka, Türkiye'nin Varşova Büyükelçisi Tahsin Tunç Üğdül ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Programda, Balkan, Çanakkale ve Birinci Dünya Savaşı'nda çeşitli cephelerde hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilerin hatırasına çekilen, Kabataş Erkek Lisesi öğrenci ve öğretmenlerinin rol aldığı "Daha Bir Çiçekken" adlı kısa filmi izletildi. Daha sonra her iki okulun öğrencileri, müzik öğretmenleri eşliğinde "Çanakkale Türküsü" ile "Bir Başkadır Benim Memleketim" ve "Warsawskie Dzieci" adlı Lehçe şarkıyı seslendirdi.

Ayrıca, Polonya Senatosu Başkan Yardımcısı Maria Koc da heyeti Senato'da ağırladı. Öğrenciler burada Polonya Senatosu ve işleyişi hakkında bilgi aldı. Heyet, Birinci Dünya Savaşı sırasında Galiçya Cephesi'nde savaşırken şehit düşen ve Krakow'daki Rakowicki Mezarlığı'nda bulunan 13 Türk askerinin mezarını da ziyaret etti.

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Anahtar Kelimeler:
Galiçya Polonya tika

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