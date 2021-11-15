Gamze Erçel'in sade ve spor tarzını beğenenlere kombin önerileri

Kariyer yolculuğuna kardeşi Hande Erçel gibi oyuncu olarak başlayıp daha sonra kendini bambaşka bir alanda tüm Türkiye'ye tanıtan Gamze Erçel, şüphesiz Instagram'ın en sevilen influencerlarından biri. Dünyalar tatlısı kızı Mavi ve eşi Caner Yıldırım'la kurdukları yuvayla hepimizin kalbini ısıtan güzel yıldız, giydiği kıyafetlerle olay yaratmayı başarıyor. Her kombiniyle adeta ünlü bir moda defilesinden fırlamış gibi görünen ünlü influencerın özellikle kot eteği ve kot ceketiyle yaptığı kombini uzun süre hafızalarımızdan silememiştik. Denim on Denim görünümü kusursuzca kendi stiline uyarlayan Gamze Erçel, zamansız ve sade bir görünümün başarılı örneklerinden birini ortaya koyuyor. Şanslıyız ki, Gamze Erçel'in bu tarzına bir tıkla ulaşmak mümkün.

1. Kot eteksiz asla!



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Mini siyah elbise, beyaz gömlek, deri ceket ve bir çift stiletto... Kombinlerinde klasik parçalara sık sık yer veren Gamze Erçel, bu kombiniyle zamansız bir gardırobun sırrını hepimize veriyor. Onlarca yıl geçse de değerinden hiçbir şey kaybetmeyen koyu renk kısa kot etek, stil sahibi kadınların günlük görünümünün vazgeçilmez parçasına dönüşüyor. Kaliteli tasarımlarıyla öne çıkan People Tree, bu kot eteğiyle Gamze Erçel'in sportif ve sade stilini yansıtmayı başarıyor.

Dilerseniz ünlü influencer gibi crop top ile kombinleyebileceğiniz dilerseniz bir triko ile sonbahar stilinize uyarlayabileceğiniz bu modeli buradan inceleyebilirsiniz.

2. Rahat, Dinamik ve Genç



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Şu bir gerçek ki bir parça ne kadar trend olursa olsun eğer rahat değilse ne yazık ki fazla da uzun ömürlü olmuyor. Rahat kalıpları ve cool duruşlarıyla gönlümüzü çalarak ölümsüzlüğü yakalayan oversize modası, kot ceketlerde de kendini hissettiriyor. Sokak modasının en cool tarzlarından birini de oversize bir kot ceket olmadan düşünemezdik. Kot denilince akla gelen ilk markalardan olan Darkly Jeans, bu modeliyle oversize modasının hakkını veriyor.

Düşük omuzları ve bol kollarıyla havalı ve sportif bir imaj çizmeyi başaran ceketi incelemek için tıklayabilirsiniz.

3. Bir Crop Yeter!



Kabul edelim ki Gamze Erçel'in işi hiç kolay değil. İş, ev, çocuk derken hayatını koşuşturmalar içinde yaşayan yıldız isim, bir şekilde her daim şık olmanın formülü bulmuş gibi görünüyor. İster günlük kombinlerinde ister spor antremanlarında en büyük yardımcısı ise tabii ki crop toplar oluyor. Tek adımda spor ve feminen görünümü sağlayan croplar, bu kombinin de adeta gizli yıldızı. Kot parçalarla kusursuz bir uyum sağlayarak kombini zirveye çıkaran cropları alışveriş listenizin en başına eklemelisiniz.

Siyah ve beyaz renk alternatifli bu ikili seti incelemek için tıklayın.

4. Kalıplara Sığmayanlara...

Söz konusu moda olunca yaramazlık yapmayı kim sevmez ki... Alışkın olduğumuz parçalara farklı dokunuşlarla yepyeni bir ruh kazandıran asimetrik modellere, kot etekler de daha fazla kayıtsız kalamıyor. Gamze Erçel'in sportif şıklığına biraz farklılık katmak istiyorsanız kural tanımayan kesimler tam size göre! Açık mavi rengi ve asimetrik püsküllü etek ucu ile kot eteğe bambaşka bir yorum getiren bu model, sokak stilinizin en havalı ve iddialı parçası olmaya aday.

Her çeşit üst ile dört mevsim kullanabileceğiniz bu modeli incelemek ve satın almak için tıklayabilirsiniz.

5. Takıma Ne Dersiniz?

Genellikle ofis stilinde alışık olduğumuz etek-ceket takım fikri size ilk başta sıkıcı görünebilir. Ancak takımların gücünden günlük stilinizde de yararlanabilirsiniz. Gamze Erçel'in özel davetlerde sıklıkla tercih ettiği takımlar, kot ile buluşuyor ve hem sportif hem sade bir tarzın yenilikçi kombinlerinden birine dönüşüyor. Sadece iş hayatında değil, arkadaşlarınızla bir kahve içmeye giderken de takım giymek istiyorsanız bu kot etek ceket takımı tam size göre.

Birbirinden ayrı da rahatlıkla kullanabileceğiniz joker parçalara sahip olan bu takımı incelemek için tıklayın.

6. 90'lardan Günümüze Moda Mirası: Yırtık Parçalar



Umursamaz karakteri ve spontan tavırlarıyla vazgeçemediğimiz yırtık kotlar, bu sezon da sokak modasını ele geçirmeyi başarıyor. Daha çok pantolonlarda görmeye alışık olduğumuz bu tarz, eteklere de sıçradı. Gamze Erçel'in kot etek-ceket kombinine özgün bir dokunuş yapmak isterseniz, yırtık modeller yardımınıza koşuyor. Rahat kalıbı ve yumuşak materyali ile kalbinizi kazanan kot etek, özellikle yaz aylarında en sık giydiğiniz parça olacak.

Özellikle stiletto ayakkabılar, büyük tokalı kemerler gibi zıt tarzlarla kombinleyerek oldukça şık bir görünüme ulaşabileceğiniz kotu buradan detaylıca inceleyebilirsiniz.

7. İlle de Kırmızı!

Her renk güzel ancak kabul edelim ki kırmızının yeri çok farklı. Büyüleyici çekim gücü ve iddialı duruşuyla en sade kalıpları bile sanat eserine çeviren kırmızı, kotların mavi dinginliği ve sade ruhuna çarpıcılık katıyor. Ünlü influencerın da çok sevdiği kırmızının gücü, kombinlerinizde feminenliğin dozunu arttırmak için yanınızda. Tek omuz gelen modeliyle görenleri kendine hayran bırakan kırmızı crop topu başka parçalarla eşleştirerek hem günlük stilinizde hem de gece kombinlerinizde kullanabilirsiniz.

Siz de "İlle de kırmızı!" diyorsanız incelemek için tıklayın.

8. Soğuk sizi durdurmasın!

Malum, yavaş yavaş kış aylarına yaklaşıyoruz. Güneş henüz bizden aydınlık yüzünü esirgemese de hava oldukça serin olabiliyor. Neyse ki Gamze Erçel'in mevsim geçişinde şıklık yarattığı bu görünümünü daha soğuk havalara da uyarlamak mümkün. Kot modasının öncü markalarından Levis, kürklü kot ceketiyle soğuk kış aylarında bile Gamze Erçel şıklığını garanti ediyor. Triko bir kazak, kot etek, külotlu çorap ve uzun botlarla tamamlayabileceğiniz kürklü kot ceketiniz ile Erçel stilini kışa uyarlayabilirsiniz.

Dayanıklı yapısıyla uzun yıllar kullanabileceğiniz kot ceketi incelemek için tıklayın.

9. "Bana Tek Renk Yetmez!" Diyenlere...

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Moda dünyasının yıldızı olan kot parçalar, kendine has kimliklerini kaybetmeden her sezon güncellenerek gardırobumuza yenilik katmayı başarıyor. Bu sezon ise bloklu modellerde gördüğümüz kot parçalar, "Bana tek renk yetmez!" diyenlere bir moda harikası sunuyor. Sokak modasının en sevilen markası DeFacto, uygun fiyatlı ve kaliteli kot ceketiyle kombinlerinize şıklık katmaya hazır. Bloklu kot görünümü, oversize kalıbı ve crop modeliyle sezonun tüm trendlerini bir parçada buluşturan havalı kot cekete gardırobunuzda mutlaka yer açın.

Modern ve dinamik görünümüyle dikkat çeken modeli buradan inceleyebilirsiniz.

10. Denim on Denim'in Yıldızı!



Denim on Denim trendini özgün tarzıyla buluşturan Gamze Erçel, kotun basit ama güçlü duruşunun farkında. Kot ceket ve eteğini benzer tonlarda bir penye crop top ile tamamlayan yıldız ismin bu stilinden ilham almak istiyorsanız kot croplar ve büstiyerler sizinle. Farklı tasarımları ile son dönemin yükselen yıldızı Sagaza, büstiyerleri de kot ile buluşturuyor. Büstiyer formların zarifliğini kot kumaşın asiliği ile buluşturan bu model, Denim on Denim kombinlerinizin aranan parçası olacak.

Gece şıklığında da rahatlıkla kullanabileceğiniz büstiyeri incelemek için tıklayın.

