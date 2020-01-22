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  4. GAPS Diyeti nedir? GAPS diyeti ile bağırsak floranızı yenileyin

GAPS Diyeti nedir? GAPS diyeti ile bağırsak floranızı yenileyin

SAĞLIK HABERLERİ  | 22.01.2020 11:09 | Son Güncelleme

GAPS diyeti bağırsak ve beyin/beden arasındaki ilişkiden doğan hastalıkların tedavisinde kullanılıyor. GAPS diyeti ile ilgili bilgi veren Medikal Estetik Hekimi Dr. Nur Topçu, GAPS diyetinin GAPS tedavisinde nasıl bir rol üstlendiğini anlattı.

GAPS Diyeti nedir? GAPS diyeti ile bağırsak floranızı yenileyin

GAPS, anormal bağırsak florası ve beraberinde oluşan bağırsak geçirgenliğinin artması nedeniyle oluşan toksinlerin, tam sindirilemediği için toksin etkisi yapan besinlerin, ağır metaller ile bakterilerin beyne ve bedene yerleşerek psikiyatrik ve otoimmum hastalıklara neden olması olarak ortaya çıkmaktadır. Çocuklarda; otizm, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, disleksi, öğrenme ve davranış bozuklukları, yetişkinlerde ise bağımlılıklar, depresyon, şizofreni, konsantre olamama, uyku / hafıza problemleri, kronik yorgunluk, MS, romatoid artrit, sedef, alerjik hastalıklar ve kolitler olarak kendini göstermektedir.

Gıdaların tüm organlar tarafından en yararlı şekilde kullanılabilir hale gelmesini sağlayan bağırsağın florası sağlıklı ise hastalık yapan mikroorganizmaların tam sindirilmemiş besinlerin, her çeşit toksin, metal ve kimyasalların kana geçişini engelleyen doğal bariyer oluşur. Aksi durumda bağırsak geçirgenliği de bozularak tüm zararlı toksinler mikroorganizmalar ile kana geçerek saydığımız rahatsızlıklara sebebiyet verebilir.

GAPS NEDEN OLUŞUR?

Sağlıksız yeme ve içme alışkanlıkları, aşırı stresli iş ve ev ortamı, yeterli miktarda su içmemek, ağız ve diş sağlığını korumamak, sürekli antibiyotik kullanmak, kortizon kullanımı bağırsak sağlığını bozar. Bu da florayı olumsuz etkiler ve vücut sağlığı bozulur. Bağırsağın hasar almasına neden olan bu etmenler, kişide besin alerjileri de oluşturur.

Bağırsak florasının erken yaşlarda bozulması, çeşitli psikolojik nedenlerle de olabilir. Özellikle çocuklarda görülen bozulmalar vücut sağlığını olumsuz yönde etkiler. Bağırsak, vücudumuz için gerekli pek çok hormonun üretilmesine doğrudan yardımcı olduğu ve üretim yaptığı için dikkat, güç ve stres yönetimi konusunda oldukça önemlidir.

GAPS DİYETİ İLE TEDAVİ

Bağırsak floramızın dengelenerek güçlü bir duvar haline gelerek bizi sağlığımızı zararlı durumlardan uzak tutabilmesi için GAPS Tedavi Protokolü uygulanır. Temelinde özel bir beslenmeden ve asgari düzeyde kullanılan besin desteklerinden oluşan bu diyetle yeterli miktarda alınamayan gıdalar besin destekleri olarak entegre ve belirli aşamalarda alınmaya başlanır.

Amacı bağırsak florasını dengeleyerek geçirgenliği önlemek, bağırsak iç yüzey dokusunu iyileştirmek, vücudu ve tüm organları temizlemek olan protokol, aynı zamanda iyi bakterileri çoğaltarak açlık duygusunun bastırılmasını ve böylece bilinçli olarak sağlıklı besinleri seçebilir hale gelmemizi de sağlıyor.

Ayrıca vücuttaki fazla kiloların da atılmasını sağlayan GAPS diyetiyle vücut dengesi korunarak ruhsal açısından da iyileşme sağlanabiliyor.

Aile Hekimi Uzmanı, Ozon Terapist, Fonksiyonel Tıp, GAPS Danışmanı, Medikal Estetik Hekimi

Dr. Nur Topçu

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