Gaps diyeti sağlınızı onarıyor, bağısak floranızı yeniliyor

Öyle bir beslenme tarzı olsun ki, acıktığınızı size hissettiren hormonları azaltsın . Ve tokluk hissinizi arttıran hormonları da arttırsın! Zayıflarken sağlığınızı da size geri kazandırsın. Bunu gerçekleştiren GAPS diyeti ile sindirim sistemi inanılmaz bir işleyişe kavuşuyor.

BÜTÜN SAĞLIĞI KORUYOR

GAPS diyetinin temel taşları olan "Probіуotіk" gıdalar fermentaѕуon іşlemіnden ѕorumludur. Sistemi uygulayanlar çok özel besleniyor. İlikli kemik suyu, fermete lahana turşusu (sauerkraut) ev yapımı yoğurt, kefir gibi fermente gıdalar bu programda ağırlık kazanıyor..

Bağırsak florasında iyi bakteriler çoğaldıkça açlık duygusu ortadan kalkıyor. Ve bilinçli olarak sağlıklı besinleri seçmemizi sağlıyor Yağlı etlerin düzenli olarak tüketildiği bir diyet. Bu bir yaşam tarzı değişikliği… Kilo verirsin, kendini daha iyi hissedersin fakat GAPS diyeti bütün sağlığı onarıyor.

BAĞIRSAK FLORASINI KORUMAK

Gaps diyetinin amacı, bağırsak florasını korumak ve sindirim sisteminin düzenli çalışmasını sağlamaktır. Toksinler, ağır metaller ve sindirilemeyen besinler bağırsak çeperinden kana geçebilmektedir. Gaps diyetinin ilk basamağı bağırsak astarını onararak bağırsakları ve sindirimi güçlendirmektir.