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Gaps diyeti sağlınızı onarıyor, bağısak floranızı yeniliyor

Kübra Çıtlak Demir Kübra Çıtlak Demir
BESLENME HABERLERİ  | Son Güncelleme

Diyetisyen Kübra Çıtlak Demir, bağırsak ve sindirim sistemini esas alan Gaps diyetinden bahsederek, "Bu beslenme sistemi sayesinde vücuttaki fazla kilolar gidiyor. Diyette yer alan fermente gıdalar insanların daha uzun süre kendilerini doygun hissetmesini sağlıyor” dedi.  

Gaps diyeti sağlınızı onarıyor, bağısak floranızı yeniliyor

Öyle bir beslenme tarzı olsun ki, acıktığınızı size hissettiren hormonları azaltsın . Ve tokluk hissinizi arttıran hormonları da arttırsın! Zayıflarken sağlığınızı da size geri kazandırsın. Bunu gerçekleştiren GAPS diyeti ile sindirim sistemi inanılmaz bir işleyişe kavuşuyor.

BÜTÜN SAĞLIĞI KORUYOR

GAPS diyetinin temel taşları olan "Probіуotіk" gıdalar fermentaѕуon іşlemіnden ѕorumludur. Sistemi uygulayanlar çok özel besleniyor. İlikli kemik suyu, fermete lahana turşusu (sauerkraut) ev yapımı yoğurt, kefir gibi fermente gıdalar bu programda ağırlık kazanıyor..

Bağırsak florasında iyi bakteriler çoğaldıkça açlık duygusu ortadan kalkıyor. Ve bilinçli olarak sağlıklı besinleri seçmemizi sağlıyor Yağlı etlerin düzenli olarak tüketildiği bir diyet. Bu bir yaşam tarzı değişikliği… Kilo verirsin, kendini daha iyi hissedersin fakat GAPS diyeti bütün sağlığı onarıyor.

BAĞIRSAK FLORASINI KORUMAK

Gaps diyetinin amacı, bağırsak florasını korumak ve sindirim sisteminin düzenli çalışmasını sağlamaktır. Toksinler, ağır metaller ve sindirilemeyen besinler bağırsak çeperinden kana geçebilmektedir. Gaps diyetinin ilk basamağı bağırsak astarını onararak bağırsakları ve sindirimi güçlendirmektir.

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Bu diyet sayesinde, bağırsak astarı onarılır, vücuttaki fazla kilolar atılır, vücut dengesi korunur ve ruhsal açından da kişinin kendini iyi hissetmesi sağlanır. Gaps diyetinde probiyotik sağlayan fermente gıdalar ve probiyotikler büyük önem taşır. Bu diyetin amacı da bu gıdaların tüketimini çoğaltmak ve diyetisyen tarafından oluşturulan beslenme programını uygulamaktır.

İKİNCİ BEYİN

Bu diyeti uygulayanlar ayda 6 veya 8 kilo verebiliyor. Bu yöntem sayesinde geliştirilmiş sindirim sistemindeki yararlı bakterilerin sayısını önemli ölçüde arttırıyoruz. Yemeğin parçalanmasına ve besin maddelerinin emilimine yardımcı olan yararlı mikroplar (probiyotikler) sadece bunu yapmakla kalmıyor aynı zamanda gaz, şişkinlik, kabızlık ve ishal gibi yaygın sindirim sorunlarını gidermede yardımcı oluyorlar.

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Vücudun beyinden sonra gelen en önemli organı bağırsakta görülen sorunlar, metabolik hastalıklardan psikolojik rahatsızlıklara kadar birçok nedene bağlı olabiliyor. Dolayısıyla GAPS ruhsal açından da kişinin kendini iyi hissetmesini sağlıyor.

HER YAŞA GÖRE BİR DİYET

Adeta "İkinci beyin" olan bağırsaklar öyle bir muhteşem " akıl" a sahip ki.. Bu diyet sadece daha fazla yağ yakmanıza yardımcı olmakla kalmıyor. Aynı zamanda probiyotikler ve sağlıklı bağırsak florası aç olduğunuzu size hissettiren hormonları azaltabilir. Ve tokluk hormonunu arttırarak bilinçli olarak

Genç ya da yaşlı ne olursaolsun herkese yardımcı olacak bir diyet. Aynı zamanda genç kalmanın harika bir yolu. Bedene bir çok mikroorganizma yayılıyor. Bu mikropların bağışıklık sistemine ve genel sağlığa olan etkisini büyük ölçüde hafife alıyoruz. Çoğu zaman bu mikropları kendi elimizle yok ediyoruz. Ve bizi sağlıklı tutmak için yaptıkları önemli işe müdahale etmiş oluyoruz.

İşte GAPS diyeti ile sindirim sistemindeki bu denge tekrar kurulmuş oluyor. Ve beyin ve bağırsak arasındaki ilişki sağlıklı bir şekilde kuruluyor.....

FERMENTE LAHANA TURŞUSU:

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1 orta boy lahana
1 adet mor lahana
1-2 adet havuç
2 yemek kaşığı kaya tuzu

YAPILIŞI:

Lahanalar çok ince olacak şekilde doğranır. 2 yemek kaşığı kaya tuzu ile lahananın suyu çıkıncaya kadar uzun bir süre ovulur. Karışımı cam bir kaba alalım üstünün suyla kaplanması çok önemli . Gerekirse ağırlık kullanalım... üzerini bir tülbentle kapatıp oda sıcaklığında 5-7 gün kalması gerekmektedir. Serin bir yerdeyse 2 hafta bekleyelim.. lahanalar fermantasyon sürecinde şişeceğinden , kavanozun üst kısmında 2,5 cm boşluk bırakmaya dikkat edelim…

Diyetisyen Kübra Demir Çıtlak

kubracitlakdemir.com
Instagram/@dyt.kubracitlakdemir[
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