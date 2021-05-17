Gara şehidinin annesi: Bir nebze de olsa içimize su serpildi

PKK terör örgütü, Gara’da alıkoyduğu 13 Türk vatandaşını şehit etmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada 13 şehidin infaz emrini verenlerden biri olan PKK’nın sözde Suriye Genel Sorumlusu Sofi Nurettin kod adlı terörist Nurettin Halef Al-Muhammed’in MİT’in Kuzey Irak’ta gerçekleştirdiği operasyon ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Malatyalı Gara şehidi Jandarma Personel Astsubay Semih Özbey’in ailesi de haberi televizyon ekranlarından aldı.

"DEVLETİMİZ, HEPSİNİ TEKER TEKER İNLERİNDEN ÇIKARIP LEŞLERİNİ SERECEKTİR"

Şehidin babası Gürsel Özbey, aldıkları haberin bir nebze de olsa kendilerini rahatlattığını belirterek “Acımızı dindirecek hiçbir şey yok ama bu haber bir nebze olsa da biraz ferahlık veriyor. Ben sayın Bakanım Süleyman Soylu’yla birlikte Cumhurbaşkanımızı ziyarete gittiğimde bütün dağ kadrosunun, elebaşlarının hepsinin ölmeden benim rahat edemeyeceğimi söylemiştim. İnşallah bunun arkası gelecek. Kötülüğün sonu yok. Bizim çocuklarımız mazlumdu. Kendi ellerindeydiler. Neden bunu yaptılar, yapmamaları lazımdı. Bu bize yapılan en büyük darbe, en büyük haksızlıktır. Biz buna üzülüyoruz. Tabii ki devletimiz gereğini yapacaktır. Hepsini teker teker inlerinden çıkarıp leşlerini serecektir. Ben buna inanıyorum. Devletime güveniyorum. Var olsun Türkiye Cumhuriyeti, var olsun milletimiz. Devamı da inşallah gelecektir, bizim beklentimiz o. Bizim acımızı bunlar bir nebze azaltacaktır ama inşallah sonu gelecektir. Terör örgütü sonsuza kadar milletin sırtından kurtarılacaktır diye ümit ediyorum” dedi.