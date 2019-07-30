Garanti BBVA'dan 3 milyar 668 milyon 768 bin TL net kar

İSTANBUL (AA) - Garanti BBVA'nın net karı bu yılın ilk yarısında 3 milyar 668 milyon 768 bin lira oldu.

Garanti BBVA açıklamasına göre, bankanın konsolide finansal tablolarına göre, bu yılın ilk yarısında, net karı 3 milyar 668 milyon 768 bin lira olarak gerçekleşti. Aktif büyüklüğü geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artışla 422 milyar 284 milyon 856 bin lira seviyesinde gerçekleşirken, ekonomiye nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla sağladığı destek ise 316 milyar 120 milyon 722 bin liraya ulaştı.

Fonlama bazını dinamik bir şekilde yöneten Garanti BBVA’nın fonlama kaynakları içindeki en büyük ağırlığı yüzde 62 ile mevduatlar oluşturmaya devam etti. Mevduat tabanı yılın ilk yarısında yüzde 6 büyümeyle 260 milyar 60 milyon 882 bin lira oldu. Güçlü sermaye odağını koruyan bankanın sermaye yeterlilik oranı yüzde 16,4, öz kaynak karlılığı yüzde 15,3, aktif karlılığı ise yüzde 1,8 seviyelerinde gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdürü Fuat Erbil, "Seçim dönemini içine alan ve risk algısının yüksek seyrettiği 2019’un ikinci çeyreğinde sağlam aktif kalitesi, güvenli likidite seviyesi ve kuvvetli sermaye yapısını koruyarak bilançomuzu başarıyla yönettik. Zorlu piyasa koşullarına rağmen bu başarılı sonuçların ve karlılığımızın arkasında, her kademeden tüm çalışanlarımızın büyük bir özveriyle katkı sağladığı, sorumluluk üstlendiği, süreçlerin çok doğru tasarlanıp yönetildiği kusursuz işleyen bir sistem var. Müşteri adetlerimizdeki artış bunun somut kanıtı. Mevduat tabanımızı sene başından bu yana yüzde 6 büyütürken, Garanti BBVA’yı tercih eden müşterilerimizin sayısı 17 milyona ulaştı. Dijital müşterilerimizin sayısı ise attığımız yenilikçi adımlarla 8 milyona yaklaştı." değerlendirmesinde bulundu.