Gardırobundaki kıyafetlerin düzenine göre senin hayata karşı duruşunu analiz ediyoruz!

1/8 Şu an dolabının kapaklarını açsak karşılaşıp karşılaşacağımız manzara tam olarak hangisi olur?

2/8 Sabah yataktan kalktın ve dışarıya çıkıcaksın. Giyeceğin kombini ne zaman seçersin? Bir gece önceden kafamda kurar, ütüler ve hazırlarım. Sabah sürprizlerine yer yok. O anki ruh halime göre dolabın karşısına geçip doğaçlama yaparım. Yarım saat sürebilir. Genelde o günkü hava durumuna göre sabah hızlıca kafamda bir şeyler netleştirip giyerim.

3/8 Dürüst ol lütten... Dolabında "Bir gün zayıflarsam giyerim" ya da "Modası elbet geri gelir" diye bekleyen kaç kıyafet var? Neredeyse sıfır! Dolabın yarısı diyebiliriz... Atmaya kıyamıyorum. Birkaç parça duygusal bağ kurduğum eski kıyafet duruyor tabii.

4/8 Kirli sepetinin ve yıkanmış çamaşırların dolaba geri dönme hızı nedir? Kuruduğu an ütülenir, katlanır ve milisaniyeler içinde dolaptaki yerine yerleşir. Birkaç gün kurutmalıkta veya yatağın kenarında bekleyebilir ama hafta sonu gelmeden yerini bulur. Çamaşırlar kurur, oradan alınır, giyilir, tekrar kirlenir... Dolaba girmeden dönen bir döngü var.

5/8 Dolabında askıların diziliş şekli nasıl peki? Hepsi aynı yöne bakar, hepsi aynı malzemeden ve tek renktir. Plastik, tel, ahşap ne bulduysam asmışımdır ama en azından yönleri aynıdır. Askıların yönü de türü de tamamen rastgele.

6/8 Mevsim geçişlerinde kıyafetleri ayıklama sürecin nasıl geçer? Biraz zorlanırım ama rasyonel davranıp vedalaşmayı başarırım. Son 6 aydır giymediğim her şeyi anında bağışlar veya satarım. 2-3 tane ayıklar gerisini dolaba geri tıkıştırırım.

7/8 Çorap çekmecen ne durumda? Hepsi eşlenmiş, rulo yapılmış ve belki de renk tonuna göre sıralanmıştır. Eşleri bir aradadır ama çekmeceye biraz rastgele fırlatılmışlardır. Her sabah tekini bulup diğeri için dakikalarca ayakkabı tekini arar gibi çorap ararım...