Gardırobunu indirimli ürünlerle donatmak isteyenlere kadın giyim modelleri

Söz konusu kadın giyim ürünleri olduğunda ihtiyaçlar hiç bitmiyor. Her gün yeni bir ürün ihtiyaç listesine dahil oluyor. Uzun süre giyilen ürünler de eski cazibesini yitirdiği için bir kenarda ömrünü tamamlamayı bekliyor. Eğer sizin de içinde bulunduğunuz durum buysa gardırobunuzu yenileme zamanı gelmiş. Peki, gardırobunuzu yenilerken tasarruf etmeye ne dersiniz? 16 Kasım tarihinde ve sadece 1 gün sürecek seçili ürünlerde geçerli olan kampanyaya dahil en güzel ürünleri sizler için listeledik. Haydi gelin, bu harika ürünlere birlikte göz atalım.

1. Spor için en iyisi, Adidas Lite Racer 2.0 Spor Ayakkabı

Basketbol stilinde tasarlanan Adidas Lite Racer 2.0 Spor Ayakkabı, bileksiz bir model. Normal kalıp olan ürün, sentetik deri ve file saya sayesinde ayaklarınızın nefes almasına yardım ediyor. Hafif olan ayakkabı, yumuşak EVA tabanı ile spor yaparken ekstra güç sarf etmenizi engelliyor. Bağcıklı tasarımı ile ayakları sıkıca kavrayan ürün, yumuşak ve konforlu. İkonik 3 bant detayı ile klasik Adidas tarzını yansıtan ürün, dinamik hayatınıza uyum sağlıyor.

Koşu ve yürüyüş yaparken tercih edebileceğiniz Adidas Lite Racer 2.0 Spor Ayakkabı'yı satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

2. Retro tutkunlarına Adidas Grand Court Base Spor Ayakkabı

Retro stil hayranlarındansanız Adidas Grand Court Base Spor Ayakkabı tam size göre. 70'lerin tenis stilinden ilham alınarak tasarlanan model, sentetik deri sayaya sahip. Yumuşak yastıklaması ile günlük kullanım için oldukça uygun. Bağcıklı tasarımı sayesinde kolay giyilip çıkarılan ürün; bir tarafta zıt renk dikişli, diğer tarafta ise delikli 3 bant detaya sahip. Hafif EVA iç tabanı sayesinde ayaklarınızı yormayan ürün, kauçuk dış tabanı ile yere sağlam basmanıza yardım ediyor. Kumaş astarı ise ayaklarınızın nefes almasını sağlıyor.

Zarif tasarıma sahip Adidas Grand Court Base Spor Ayakkabı'yı satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

3. Rahatlık arayanlara DeFacto R1700AZ Kapüşonlu Relax Fit Triko Sweatshirt

Rahat kalıba sahip olan DeFacto R1700AZ Kapüşonlu Relax Fit Triko Sweatshirt, crop modeli ile şıklığınızı tamamlıyor. Hem şort ve taytlarla hem de jogger eşofman ve pantolonlarla rahatlıkla kombinleyebileceğiniz ürün, çelik örgü ve kapüşonlu bir tasarıma sahip. %100 akrilik olan ürünü hem günlük stilinizde hem de spor için tercih edebilirsiniz. Cildinizin nefes almasına yardım eden sweatshirt, konforlu bir kullanım deneyimi sunuyor.

Stilinizi yansıtan tasarıma sahip olan DeFacto R1700AZ Kapüşonlu Relax Fit Triko Sweatshirt ile ilgili detaylı bilgi almak ve sipariş oluşturmak için buraya tıklayabilirsiniz.

4. Sporun vazgeçilmezi DeFacto Spor Tayt

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Yumuşak ve şekillendirici dikiş detayı ile sizin için seçtiğimiz sıradaki ürün, DeFacto V6989AZ Ekstra Yüksek Bel Slim Fit Crop Boy Spor Tayt. Elastan özel kumaş kullanılarak üretilen tayt ile yoga, meditasyon, fitness ve pilates gibi pek çok aktiviteyi rahatlıkla yapabilirsiniz. Ekstra yüksek bel tasarımı ile konforlu spor deneyimi sunmasının yanı sıra spor giyinmeyi sevenlerin günlük giyimde de vazgeçemeyeceği ürün, Athleisure Koleksiyonu'nun en güzel parçalarından biri. %92 polyester ve %8 elastan ile üretilen tayt, gardırobunuzun olmazsa olmaz parçası haline gelecek.

DeFacto V6989AZ Ekstra Yüksek Bel Slim Fit Crop Boy Spor Tayt'ı detaylı olarak incelemek ve sipariş oluşturmak için buraya tıklayabilirsiniz.

5. Günlük giyimin tamamlayıcısı Adidas Kadın Hoops 2.0 Spor Ayakkabı

İkonik Adidas tasarımından vazgeçemeyenler için sıradaki önerimiz, her yönüyle klasik bir Adidas örneği olan Hoops 2.0 Spor Ayakkabı. Günlük kullanıma uygun olan ayakkabıda 3 deri bant detayı bulunuyor. Basketboldan ilham alınarak tasarlanan ürün, zamansız bir şıklığa sahip. Yalın ve pürüzsüz stilinin yanı sıra bilek kısmı file olan ayakkabının iç tabanı köpük. Bu sayede darbeleri hafifleterek adımınızı yumuşak bir şekilde destekliyor ve ekstra efor sarf etmenizi engelliyor. Kauçuk olan dış tabanı yere sıkıca tutunurken, kumaş astarı ve sentetik deri sayası ayakların nefes almasına izin vererek konforlu kullanım sağlıyor.

Bağcıklı bir tasarıma sahip olan Adidas Kadın Hoops 2.0 Spor Ayakkabı'yı incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

6. Herkesin ihtiyacı: Esem ESM211.001.Z Kadın Terlik



Özellikle yaz aylarının vazgeçilmezi terlikler, mutlaka herkesin sahip olması gereken bir ürün. Şıklığı ve rahatlığı mükemmel şekilde birleştiren Esem ESM211.001.Z Kadın Terlik, hafif yapısı ile ayaklarınızı yormuyor. Gün boyu rahatlıkla kullanabileceğiniz terlik, oldukça esnek bir tasarıma sahip. Zarif ve zamansız stili ile şort, pantolon, etek ve eşofman ile rahatlıkla kombinleyebilirsiniz. EVA tabanı sayesinde konforlu bir deneyim sunan terliği, dayanıklı yapısı sayesinde uzun süre sorunsuz bir şekilde kullanabilirsiniz.

Ayaklarınızda istenmeyen sertliklerin oluşmasına izin vermeyen Esem ESM211.001.Z Kadın Terlik ile ilgili bilgi almak ve sipariş oluşturmak için sizi böyle alalım.

7. Slazenger Kronos Spor Ayakkabı ile hız kesmeden koş

Sportif şıklığı ayaklarınıza taşıyan Slazenger Kronos Spor Ayakkabı, koşu sporuna özel olarak tasarlansa da günlük kullanım için de son derece uygun. İşlevsel tasarımı ile spor salonlarında da kullanabileceğiniz ayakkabı, file ve sentetik deri saya sayesinde ayaklarınızın nefes almasına yardım ediyor. Ayrıca orta alanda yer alan file kumaş, dengeyi arttırıyor. Hafif ve destekleyici bir tabana sahip olan ayakkabı, her adımda omurgaya daha az yük binmesini sağlayarak ekstra güç harcamadan yüksek performans göstermenize yardım ediyor. Sentetik topuk koruma özelliği sayesinde hem ayaklarınızı hem de ayakkabınızı koruyor.

Ayaklarınızın şekline uyum sağlayan orta tabana sahip Slazenger Kronos Spor Ayakkabı'yı satın almak için buraya tıklayın.

8. Kaliteden ödün vermeyenler için CAMPER Runner Up Ws Yürüyüş Ayakkabısı

Hafif ve kaliteli bir yürüyüş ayakkabısı arıyorsanız sizin için sıradaki tavsiyemiz CAMPER Runner Up Ws. EVA teknolojisi ile tasarlanan ayakkabının bir çifti sadece 500 gr ağırlığa sahip. 80'lerin klasik stilinden esinlenilerek tasarlanan ürün, modern detayları ile zamansız bir duruş sergiliyor. 360° dikişi ve yumuşak derisi ile ayaklarınıza konfor getiren ayakkabı, aynı zamanda oldukça dayanıklı. OrthoLite tabanlığı yastıklama özelliği sayesinde her adımda darbeyi yumuşatırken nem koruma özelliği ise ayak sağlığını koruyor. Ayakkabı, esnek yapısı sayesinde günlük giyiminizin bir parçası olacak.

CAMPER Runner Up Ws Yürüyüş Ayakkabısı'nı satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

9. Tenisten ilham alan Adidas Breaknet Spor Ayakkabısı



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Tenis tutkunları buraya! Tenisten ilham alarak tasarlanan ve hem kortta hem de günlük olarak kullanabileceğiniz Adidas Breaknet Spor Ayakkabısı, konforu ve şıklığı bir araya getiriyor. Bağcıklı tasarımı ile ayakları sıkıca kavrayan ayakkabı, sentetik deri saya ve kumaş astar sayesinde ayakların nefes almasına izin veriyor. EVA iç tabanı, her adımda darbe etkisini azaltarak ayak ve omurga sağlığını koruyor. Kauçuk tabanı yere sıkı tutunarak sağlam bir duruş sağlıyor. Klasik Adidas tasarımı olan 3 bant detayı ile zamansız görünümü yakalayan ürünün iç tabanı rahat kullanım deneyimi sunuyor.

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