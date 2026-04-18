Bu testte senin ne kadar düzenli olduğunu söylüyoruz. Yapman gereken tek şey doğru yanıtlar vermek. Hazırsan hadi başlıyoruz!

Gardırobunun içindeki düzene göre hayatını ne kadar planlı yaşadığını söylüyoruz! 1/8 Sabah dolabını açtığında karşılaştığın manzara sana ne hissettiriyor? İç huzur ve netlik! Hafif bir kalabalık ama kontrol bende hissi. "Bir ara burayı toplamalıyım" suçluluğu. Aradığım şeyi bulma çabası. 2/8 Kıyafetlerini nasıl ayırırsın? Temel bir gruplandırmam var, pantolonlar bir yere, tişörtler bir yere. Renklerine ve türlerine göre milimetrik bir düzenim var. Öyle genel bir kuralı yok. Ütülüler asılı, diğerleri genelde üst üste yığılıdır. 3/8 Yarın ne giyeceğin ne zaman belli olur? Evden çıkmadan 15 dakika önce dolabın önünde düşünürüm. Akşamdan kafamda kurarım ama sabah hazırlarım. Ruh halime göre o an karar veririm. Bir önceki akşamdan kombinim, çantam ve ayakkabım hazırdır. 4/8 Yazlık kışlık olarak kıyafetlerini kaldırıyor musun? Her şey vakumlu poşetlerde ve etiketlidir. Hafta sonu vaktim olduğunda hallederim. Hava iyice soğuyana/ısınana kadar her şey aynı dolapta kalır. Ayırmaya pek gerek duymuyorum. 5/8 Peki ütü yapmak senin için aşağıdakilerden hangisi? Yıkanan her şey hemen ütülenir ve kusursuzca asılır. Sadece giyeceğim parçayı, çıkmadan hemen önce ütülerim. Haftalık bir ütü günüm var. Ütü gerektirmeyen kumaşlar hayat felsefemdir. 6/8 Çorap ve iç çamaşırı çekmecen ne alemde? Özel ayırıcılar içinde, renklerine göre rulo yapılmış. Çiftler bir arada ama çok da simetrik değil. Karıştırınca doğru çifti elbet bulduğum bir kaos noktası. Teki kaybolmuş çorapların hüzünlü mezarlığı... 7/8 Kirli sepetini ne sıklıkta boşaltıyorsun? Doldukça... Haftada bir yıkıyorum. Belirli günlerim var. Sepetim yok makine içinde biriktiriyorum. 8/8 Seyahate çıkarken valiz hazırlama hızın nedir? Liste hazırlar, kombinleri tek tek paketler, günler öncesinden bitiririm. Bir gece önce planlı bir şekilde yerleştiririm. Son sabah aceleyle her şeyi içine tıkıştırırım. Genelde bir şeyleri evde unuturum.