Kızı "yapabilirsin" dedi, 45 yaşında üniversiteli oldu

Sakarya'da iki çocuk annesi 45 yaşındaki Hacer Karagöz, gençlik hayalini gerçekleştirmek için üniversite sınavına girdi.

Kızının kendisi adına sınava başvurması ve "Yapabilirsin anne" diyerek cesaretlendirmesiyle üniversite hayali için adım atan Hacer Karagöz, sınavdan bir gün önce elinden yaralanmasına rağmen pes etmedi.

Sınavda elde ettiği başarıyla Sakarya Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümünü kazanan Karagöz, aktif olarak ikinci sınıfta genç arkadaşlarıyla aynı sıraları paylaşıyor. Disiplini ve kararlılığıyla takdir toplayan "sınıfın annesi" Karagöz, azmiyle çevresindekilere örnek oluyor.

"DİPLOMAMI KENDİME HEDİYE EDECEĞİM"

Yıllarca çocuklarının okul heyecanına ortak olan ve şimdi kendi sınav stresini yaşayan Karagöz, ilkokul mezunuyken ortaokul ve liseyi açıktan okuduğunu anlattı. Karagöz, "İlkokul mezunuyum, ortaokul ve liseyi de dışarıdan bitirdiğim için öğretmen ile diyaloğum olmadı. Kazanabileceğimi düşünmemiştim. Sınava girmeden önce de küçük bir kaza geçirmiştim. El parmağımın biri baya ciddi hasar almıştı. Ertesi gün o halde sınava girmiştim. 4 yılın sonunda başarıp bu diplomayı elime alabilirsem bunu sadece kendime hediye edeceğim çünkü ciddi yollardan geldim onu ben biliyorum" dedi.

"KIZIMDAN DESTEK ALARAK BU BÖLÜMÜ OKUMAYA KARAR VERDİM"

Kızıyla aynı fakülteden ilerlemeye karar verdiğini ifade eden Karagöz, "Kızım iletişim fakültesinde gazetecilik bölümünden mezun oldu, bende sonra ondan destek alarak bu bölümü okumaya karar verdim. Kızım daha çok uzaktan bana destek oldu. Kendisi İstanbul'da yaşıyor şu an ama ilk zamanlar benimle birlikteydi. Ders çalışırken tabii ki sorduğum sorular, danıştığım alanlar oldu. Yardımcı da oldu ama benim içimdeki merak ve öğrenme duygusu çok fazla olduğu için ben hep kendim öğrenerek ilerlemeyi tercih ettim. Böyle daha çok mutlu olduğumu gördüm" diye konuştu

"ŞU AN ÖNCELİKLERİM DERSLERİM VE SINAVLARIM"

Anneliği bir kenara bırakıp bütün önceliğinin dersleri olduğundan bahseden Karagöz, "Önce vize, önce sınav çünkü önceliklerim şu an onlar. Şu an öğrenci gibiyim. Annelik şimdilik biraz kenarda, çocuklarımda büyüdü zaten. Şu an önceliklerim derslerim ve sınavlarım" şeklinde konuştu.

"BİRÇOK KİŞİDEN ELEŞTİRİ ALIYORUM"

İçindeki bilgi açlığını gidermek istediğini söyleyen Karagöz, sözlerini şöyle tamamladı: "Birçok kişiden eleştiri alıyorum. 'İşin mi yok senin? Başka derdin mi yok?' gibi şeyler duyuyorum. Benim şimdilik gençler gibi 'okuyayım da mezun olup iş bulayım' gibi kariyer planım yok. Ben sadece öğrenmek ve okumak için, içimdeki o bilgi açlığını yok etmek için buradayım. Buraya merkezden geliyorum. Önce kalkıyorum, bir dolmuşa biniyorum, merkezde iniyorum ondan sonra merkezden bir dolmuşa binip buraya geliyorum. Yaklaşık bir saat sürüyor. 'Karda-kışta kampüse mi gidiyorsun?' diye çok ciddi eleştiriler alıyorum. 'Bıraksam mı acaba?' dediğim zamanlar oluyor ama kampüse geldiğimde çok mutlu oluyorum."
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

