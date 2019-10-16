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Gasp şüphelisi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2019 15:28 | Son Güncelleme

İstanbul'da 3 taksi şoförünü bıçak tehdidiyle gasbettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüphelinin tutuklanmasına karar verildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da taksi şoförlerini gasbettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 11-14 Ekim arasında Ümraniye ve Ataşehir'de 3 taksi şoförünün gasbedilmesine ilişkin çalışma başlattı.

Olayların meydana geldiği bölgelerdeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin eşkalini tespit etti.

Ümraniye'de 14 Ekim'de bir taksi şoförünün gasbedildiği ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri, bölgede yaptığı çalışmada söz konusu taksiyi terk edilmiş halde buldu.

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin kimliğini belirleyen ekipler, olaya ilişkin Yusuf A'yı (21) gözaltına aldı.

Yakalanmamak için araç kamerası bulunmayan taksileri tercih ettiği öne sürülen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adliyede tutuklandı.

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Asayiş Şube Müdürlüğü gasp Gasp Büro Amirliği ticari taksi

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