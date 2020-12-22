Gastroenteroloji nedir? Hangi hastalıklar gastroenteroloji bölümünün konusudur?

Gastroenteroloji bölümünde akut ve kronik tüm gastrointestinal sistem hastalıklarına yönelik tedavi işlemleri uygulanmaktadır. Bu bölümde çalışan uzmanların alanları oldukça geniştir. Biz de yazımızda “Gastroenteroloji polikliniği neler yapar? Hangi hastalıklar bu bölümün konusudur?” gibi en fazla merak edilen sorulara yanıt bulduk.
Gastroenteroloji; tıptaki birden fazla uzmanlık alanından biridir. Tıpta bir dahili dal olarak bilinir ancak dahiliyenin yanında aynı zamanda yan dal olduğu için daha da önemlidir. Sindirim sistemiyle ilgili bir problem yaşandığında bu problemler birçok hastalığın da habercisi olabilmektedir. Bu gibi sindirim sistemi problemlerinde ise hemen gastroenteroloji polikliniğine başvurmak gerekir. Peki, gastroenteroloji ne demek?
Gastro mide, enteroloji bağırsak anlamına gelir Gastroenteroloji kelime anlamı olarak ise; hekimliğin sindirim organları hastalıklarıyla uğraşan dalıdır. Bu bölüm karaciğer, safra kesesi, pankreas gibi organ hastalıkları da dahil olmak üzere tüm sindirim sistemi organlarını içerir. Bu alanda oluşan bütün rahatsızlıklarla ise gastroenteroloji uzmanı ilgilenmektedir. Gastroenteroloji doktoru olmak için 6 yıllık tıp fakültesi eğitiminin ardından 5 yıl iç hastalıkları üzerine uzmanlık eğitimi alınmalıdır. Tüm bu eğitim sürecinden sonra Gastroenteroloji Yan Dal eğitimine başlanır. Buradaki eğitim süresi de 3 yıldır. Toplamda 14 yıl gibi uzun bir eğitim sürecinden sonra gastroenteroloji uzmanı olunur. Gastroenteroloji uzmanlarına gastroenterolog adı verilir.
Gastroenteroloji bölümünün ilgi alanına giren birçok organ vardır. Bölümünün tanı ve tedavi sürecini üstlendiği organlar ise şunlardır:
Gastroenteroloji bölümünde görev yapan gastroenterologların birçok görevi vardır. Bu görevlerden bazıları şunlardır:
Bu görevler kapsamında gastroenteroloji reflü, hazımsızlık gibi birçok hastalığın tedavi süreci ile ilgilenir. Gastroenteroloji bilim dalında eğitim gören hekimlerin çalışma alanları oldukça geniştir. Kabaca bakıldığında bölüm iki ana başlığa ayrılır. İlk bölüm anüs (makat), kalın bağırsak (kolon), mide, ince bağırsak ve yemek borusu hastalıkları ile ilgilidir. İkinci bölümde ise karaciğer hastalıkları ve safra yolları ile ilgilenilir. Eğer bu hastalıkları maddelendirecek olursak gastroenterologlar şu hastalıklara bakar:
Gastroenteroloji bilim dalı tarafından yapılan bazı güncel tedavi yöntemleri vardır. Bu tedavi yöntemleriyle ilgili ise bilinmesi gereken pek çok önemli husus bulunur. Peki, nedir bu tedavi yöntemleri?
Endoskopi işlemi başka alanlarda da kullanılmasına rağmen en yaygın olarak gastroenteroloji bölümünde uygulanan bir tedavi yöntemidir. Endoskopi başta mide olmak üzere başka iç organların da iç kısımlarının optik cihazlar yoluyla görüntülenmesi ve incelenmesi yöntemidir. Bu işlem; ucunda ortamı net bir şekilde görüntüleyen bir ışık bulunan “endoskop” adında bir cihazla gerçekleştirilir. Bu cihaz yoluyla yemek borusu, mide, on iki parmak bağırsağı, ince ve kalın bağırsaklar görüntülenerek hastalıklarla ilgili kesin tanı konulması mümkündür. Mide ağrısı şikayeti ile iç hastalıklara başvurmuş kişilere, yutma güçlüğü, yutkunurken takılma hissi sorunu yaşayan kişilere, anemi sorunu yaşayan kişilere, kahverengi ya da kanlı kusma şikayeti olan kişilere endoskopi uygulanabilir.
Endoskopinin alt dalı olarak da bilinen kolonoskopi işlemi gastroenteroloji kliniklerinde çok sık yapılan tedavi yöntemlerinden biridir. Bu yöntem, ucunda kamera bulunan ince ve bükülebilir bir cihaz yoluyla tüm kalın bağırsağın ve ince bağırsağın komşu kısımlarının görüntülenmesi işlemidir. Genelde kalın bağırsak kanserinin tanısında en güvenilir yöntem olarak bilinir. Bunun yanında ince bağırsağın sonundan kalın bağırsak, rektum ve anüse kadar olan bölgedeki hastalıkların da tanı ve tedavisini gerçekleştirebilir. Kolonoskopik görüntüleme işlemi tanı amaçlı yapılır. Ailede bağırsak kanseri bulunan hastalara, bağırsak poliplerinin tanı ve tedavisinde, siyah renkli dışkı ve rektal kanamalarda, hemoroid hastalarının tanı ve tedavisinde uygulanabilir.
Tanı tedavilerinin dışında ilaç tedavisi de uygulanmaktadır.
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