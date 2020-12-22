HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Gastroenteroloji nedir? Hangi hastalıklar gastroenteroloji bölümünün konusudur?

Gastroenteroloji nedir? Hangi hastalıklar gastroenteroloji bölümünün konusudur?

22.12.2020 12:09 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Gastroenteroloji nedir? Hangi hastalıklar gastroenteroloji bölümünün konusudur?

Sindirim sistemi problemleri de hayatı zorlaştıran birçok hastalık gibi gününüzü zehir edebilir. Genelde sindirim sistemi organlarıyla ilgili bir sorun yaşandığında karşılaşılan “gastroenteroloji” çok bilinmeyen tıp dallarından biridir. Peki gastroenteroloji nedir? Sizler için konu hakkında tüm bilinmeyenleri bu yazımızda derledik…

Gastroenteroloji bölümünde akut ve kronik tüm gastrointestinal sistem hastalıklarına yönelik tedavi işlemleri uygulanmaktadır. Bu bölümde çalışan uzmanların alanları oldukça geniştir. Biz de yazımızda “Gastroenteroloji polikliniği neler yapar? Hangi hastalıklar bu bölümün konusudur?” gibi en fazla merak edilen sorulara yanıt bulduk.

En Önemli Uzmanlık Alanlarından Biri: Gastroenteroloji Nedir?

Gastroenteroloji; tıptaki birden fazla uzmanlık alanından biridir. Tıpta bir dahili dal olarak bilinir ancak dahiliyenin yanında aynı zamanda yan dal olduğu için daha da önemlidir. Sindirim sistemiyle ilgili bir problem yaşandığında bu problemler birçok hastalığın da habercisi olabilmektedir. Bu gibi sindirim sistemi problemlerinde ise hemen gastroenteroloji polikliniğine başvurmak gerekir. Peki, gastroenteroloji ne demek?

Gastro mide, enteroloji bağırsak anlamına gelir Gastroenteroloji kelime anlamı olarak ise; hekimliğin sindirim organları hastalıklarıyla uğraşan dalıdır. Bu bölüm karaciğer, safra kesesi, pankreas gibi organ hastalıkları da dahil olmak üzere tüm sindirim sistemi organlarını içerir. Bu alanda oluşan bütün rahatsızlıklarla ise gastroenteroloji uzmanı ilgilenmektedir. Gastroenteroloji doktoru olmak için 6 yıllık tıp fakültesi eğitiminin ardından 5 yıl iç hastalıkları üzerine uzmanlık eğitimi alınmalıdır. Tüm bu eğitim sürecinden sonra Gastroenteroloji Yan Dal eğitimine başlanır. Buradaki eğitim süresi de 3 yıldır. Toplamda 14 yıl gibi uzun bir eğitim sürecinden sonra gastroenteroloji uzmanı olunur. Gastroenteroloji uzmanlarına gastroenterolog adı verilir.

Gastroenteroloji Hangi Organların Hastalıklarıyla İlgilenir?

Gastroenteroloji bölümünün ilgi alanına giren birçok organ vardır. Bölümünün tanı ve tedavi sürecini üstlendiği organlar ise şunlardır:

  • Mide
  • İnce bağırsak
  • Yemek borusu
  • Kalın bağırsak
  • Safra kesesi
  • Pankreas
  • Anüs
  • Karaciğer

İç Hastalıklar : Gastroenteroloji Tıp Bölümü Hangi Hastalıklara Bakar?

Gastroenteroloji bölümünde görev yapan gastroenterologların birçok görevi vardır. Bu görevlerden bazıları şunlardır:

  • İlk görev gelen hastayı iyi dinlemektir.
  • Uygun tanı yöntemleri kullanarak var olan hastalığın teşhisini koymak.
  • Hasta şikayetleri doğrultusunda sorun kaynağını bulmak.
  • Bulunan hastalığa uygun bir tedavi yöntemi oluşturmak.
  • Hastaların tedavi süreçleri sırasında takibi sağlamak.
  • Bunların yanında gerekli olduğu durumda farklı uzman görüşleri almak.

Bu görevler kapsamında gastroenteroloji reflü, hazımsızlık gibi birçok hastalığın tedavi süreci ile ilgilenir. Gastroenteroloji bilim dalında eğitim gören hekimlerin çalışma alanları oldukça geniştir. Kabaca bakıldığında bölüm iki ana başlığa ayrılır. İlk bölüm anüs (makat), kalın bağırsak (kolon), mide, ince bağırsak ve yemek borusu hastalıkları ile ilgilidir. İkinci bölümde ise karaciğer hastalıkları ve safra yolları ile ilgilenilir. Eğer bu hastalıkları maddelendirecek olursak gastroenterologlar şu hastalıklara bakar:

  • Reflü
  • Yutma güçlüğü
  • Yemek borusunda oluşan kanama
  • Uzun süreli karın ağrısı ve kramplar
  • Aşırı gaz ve şişkinlik
  • Yemek borusu kanseri
  • Mide kanseri
  • Bağırsak kanseri
  • Pankreas kanseri
  • Karaciğer kanseri
  • Kanlı dışkı problemi
  • Yemek borusuna kaçan yabancı cisim
  • Bazı tahriş edici ve zararlı kimyasalların ( yağ çözücü, çamaşır suyu, vb.) sebep olduğu yaralanmalar
  • Dışkıda anormal renk oluşumu
  • Geçmeyen bulantı ve kusma
  • Hazımsızlık
  • Mide ülseri
  • Mide ekşimesi
  • Mide yanması
  • Sarılık
  • Bağırsak düğümlenmesi
  • Safra kesesi taşları
  • Safra kesesi hastalıkları
  • Dışkı yapamama
  • Bağırsak hastalıkları

Gastroenteroloji Bölümünde Hangi Tedaviler Uygulanır?

Gastroenteroloji bilim dalı tarafından yapılan bazı güncel tedavi yöntemleri vardır. Bu tedavi yöntemleriyle ilgili ise bilinmesi gereken pek çok önemli husus bulunur. Peki, nedir bu tedavi yöntemleri?

Endoskopi

Endoskopi işlemi başka alanlarda da kullanılmasına rağmen en yaygın olarak gastroenteroloji bölümünde uygulanan bir tedavi yöntemidir. Endoskopi başta mide olmak üzere başka iç organların da iç kısımlarının optik cihazlar yoluyla görüntülenmesi ve incelenmesi yöntemidir. Bu işlem; ucunda ortamı net bir şekilde görüntüleyen bir ışık bulunan “endoskop” adında bir cihazla gerçekleştirilir. Bu cihaz yoluyla yemek borusu, mide, on iki parmak bağırsağı, ince ve kalın bağırsaklar görüntülenerek hastalıklarla ilgili kesin tanı konulması mümkündür. Mide ağrısı şikayeti ile iç hastalıklara başvurmuş kişilere, yutma güçlüğü, yutkunurken takılma hissi sorunu yaşayan kişilere, anemi sorunu yaşayan kişilere, kahverengi ya da kanlı kusma şikayeti olan kişilere endoskopi uygulanabilir.

Kolonoskopi

Endoskopinin alt dalı olarak da bilinen kolonoskopi işlemi gastroenteroloji kliniklerinde çok sık yapılan tedavi yöntemlerinden biridir. Bu yöntem, ucunda kamera bulunan ince ve bükülebilir bir cihaz yoluyla tüm kalın bağırsağın ve ince bağırsağın komşu kısımlarının görüntülenmesi işlemidir. Genelde kalın bağırsak kanserinin tanısında en güvenilir yöntem olarak bilinir. Bunun yanında ince bağırsağın sonundan kalın bağırsak, rektum ve anüse kadar olan bölgedeki hastalıkların da tanı ve tedavisini gerçekleştirebilir. Kolonoskopik görüntüleme işlemi tanı amaçlı yapılır. Ailede bağırsak kanseri bulunan hastalara, bağırsak poliplerinin tanı ve tedavisinde, siyah renkli dışkı ve rektal kanamalarda, hemoroid hastalarının tanı ve tedavisinde uygulanabilir.

Diğer Tedavi Yöntemleri

  • Biyokimya tetkikleri
  • Radyolojik tetkikler
  • Gastroskopi
  • ERCP
  • PH metre ölçümü
  • Anorektal motilite (Dışkılama problemlerinde yapılır.)

Tanı tedavilerinin dışında ilaç tedavisi de uygulanmaktadır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER At yarışına gelen kadın olay yarattı' Jokey önünden geçerken... At yarışına gelen kadın olay yarattı' Jokey önünden geçerken...
Tıraş bıçağından bile bulaşıyor! Başka hastalıkla karıştırmayınTıraş bıçağından bile bulaşıyor! Başka hastalıkla karıştırmayın
Engelli memur alımları başlıyor!Engelli memur alımları başlıyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Düşüş yaşanan illeri tek tek sıraladı

Düşüş yaşanan illeri tek tek sıraladı

Fatih Terim'e tarihi ceza yolda!

Fatih Terim'e tarihi ceza yolda!

Mutasyona uğrayan koronavirüsle ilgili çarpıcı açıklama

Mutasyona uğrayan koronavirüsle ilgili çarpıcı açıklama

Neden dışarı çıktığını söyleyince cezadan kurtuldu

Neden dışarı çıktığını söyleyince cezadan kurtuldu

3. asgari ücret toplantısı bugün!

3. asgari ücret toplantısı bugün!

İngiltere'den gelen vatandaşlarla ilgili açıklama

İngiltere'den gelen vatandaşlarla ilgili açıklama

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Pendik Belediyesi ile İBB arasında gerginlik!

Pendik Belediyesi ile İBB arasında gerginlik!

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Tıp merkezinde 'sahte aşılama' krizi

Tıp merkezinde 'sahte aşılama' krizi

Öcalan için 'sayın' deyince ortalık karıştı

Öcalan için 'sayın' deyince ortalık karıştı

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı

Diğer Haberler

Buscopan ne için kullanılır? Yan etkileri nelerdir?

Buscopan ne için kullanılır? Yan etkileri nelerdir?

Karaciğer istilası: Hepatit B nedir?

Tıraş bıçağından bile bulaşıyor! Başka hastalıkla karıştırmayın

Beyincik dejenerasyonu nasıl ortaya çıkar? Belirtileri nedir?

Görme ve konuşma duyularını yok ediyor! Bu hastalık öldürüyor

Küresel sağlık sorunlarından biri: Antibiyotik direnci nedir?

Antibiyotik direnci nasıl kırılır?

DSÖ belsoğukluğuna karşı uyardı!

DSÖ o cinsel hastalığa karşı uyardı!

Endokrinoloji nedir? Hangi hastalar endokrinoloji bölümüne gider?

Endokrinoloji nedir? Hangi hastalar endokrinoloji bölümüne gider?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.