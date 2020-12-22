Gastroenteroloji nedir? Hangi hastalıklar gastroenteroloji bölümünün konusudur?

Gastroenteroloji bölümünde akut ve kronik tüm gastrointestinal sistem hastalıklarına yönelik tedavi işlemleri uygulanmaktadır. Bu bölümde çalışan uzmanların alanları oldukça geniştir. Biz de yazımızda “Gastroenteroloji polikliniği neler yapar? Hangi hastalıklar bu bölümün konusudur?” gibi en fazla merak edilen sorulara yanıt bulduk.

En Önemli Uzmanlık Alanlarından Biri: Gastroenteroloji Nedir?

Gastroenteroloji; tıptaki birden fazla uzmanlık alanından biridir. Tıpta bir dahili dal olarak bilinir ancak dahiliyenin yanında aynı zamanda yan dal olduğu için daha da önemlidir. Sindirim sistemiyle ilgili bir problem yaşandığında bu problemler birçok hastalığın da habercisi olabilmektedir. Bu gibi sindirim sistemi problemlerinde ise hemen gastroenteroloji polikliniğine başvurmak gerekir. Peki, gastroenteroloji ne demek?

Gastro mide, enteroloji bağırsak anlamına gelir Gastroenteroloji kelime anlamı olarak ise; hekimliğin sindirim organları hastalıklarıyla uğraşan dalıdır. Bu bölüm karaciğer, safra kesesi, pankreas gibi organ hastalıkları da dahil olmak üzere tüm sindirim sistemi organlarını içerir. Bu alanda oluşan bütün rahatsızlıklarla ise gastroenteroloji uzmanı ilgilenmektedir. Gastroenteroloji doktoru olmak için 6 yıllık tıp fakültesi eğitiminin ardından 5 yıl iç hastalıkları üzerine uzmanlık eğitimi alınmalıdır. Tüm bu eğitim sürecinden sonra Gastroenteroloji Yan Dal eğitimine başlanır. Buradaki eğitim süresi de 3 yıldır. Toplamda 14 yıl gibi uzun bir eğitim sürecinden sonra gastroenteroloji uzmanı olunur. Gastroenteroloji uzmanlarına gastroenterolog adı verilir.