HABER

Gastronomi kenti Hatay'da yöresel yemekler yarıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2019 18:18 | Son Güncelleme

UNESCO tarafından gastronomi alanında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil edilen Hatay'da düzenlenen yemek yarışmasında, yöresel yemekler jürinin beğenisine sunuldu

UNESCO tarafından gastronomi alanında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil edilen Hatay'da yöresel yemek yarışması düzenlendi.

Hatay Profesyonel Aşçılar ve Şefler Derneği tarafından Antakya'da bir alışveriş merkezinde düzenlenen yemek yarışmasına 3'ü erkek 45 yarışmacı katıldı.

Oruk, köfte, öcce, şıhıl mahşi, tepsi oruğu, aşur ve kabak borani gibi önceden hazırlanmış yüzlerce yöresel çeşidi 15 dakika içinde jüriye sunan yarışmacılar, gerek lezzette gerekse sunumda hünerlerini sergiledi.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği yarışmada, aşçılık okulu öğrencileri de yer aldı.

Hatay Profesyonel Aşçılar ve Şefler Derneği Başkanı Celil Erkan, etkinlikte yaptığı konuşmada, Hatay'da 6'ncı gastronomi etkinlikleri kapsamında düzenledikleri yarışmaya ev hanımları, lise ve üniversite öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Yarışmada lezzet ve sunuma göre puan verildiğini belirten Erkan, "Bu yarışmanın amacı, gastronomi şehri Hatay'ın yurt içi ve yurt dışında tanıtımlarına destek olmaktır. İlerleyen tarihlerde yapacağımız gastronomi festivaline hazırlık olarak da bu tür yarışmaları artırarak devam ettireceğiz." dedi.

Yarışmada şıhıl mahşi yemeğini yaptığını belirten Şehit Ahmet Benli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Raife Nur ise aşçılık alanında kendini geliştirmek için bu yarışmaya katıldığını söyledi.

Yemek yapmanın kendisi için bir hobi olduğunu kaydeden Ali Köroğlu da yarışmaya katılmasındaki asıl amacın kentin tanıtımına katkı sağlamak olduğunu ifade etti.

Yarışma sonunda dereceye girenler, para ve küçük ev aletleriyle ödüllendirildi.

PARTNERSosyal medyadan duyurdu: Az kaldıSosyal medyadan duyurdu: Az kaldı
Kadın emeğine destekKadın emeğine destek
Kaş’ta sağanak yağış seralara zarar verdiKaş’ta sağanak yağış seralara zarar verdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antakya Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Yaratıcı Şehirler Ağı gastronomi hatay yemek

En Çok Okunan Haberler

Ayten Ene etkisiz hale getirildi

Ayten Ene etkisiz hale getirildi

Hatay'da 2 askerin şehit olduğu kazanın görüntüleri!

Hatay'da 2 askerin şehit olduğu kazanın görüntüleri!

'Acını çabuk unuttun' diyen takipçisine sert cevap

'Acını çabuk unuttun' diyen takipçisine sert cevap

Hadise'den Demet Akalın'a sert yanıt!

Hadise'den Demet Akalın'a sert yanıt!

Erdoğan'dan operasyon mesajı: Artık söz bitti, talimat verdik

Erdoğan'dan operasyon mesajı: Artık söz bitti, talimat verdik

Kılıçdaroğlu, notu okuduktan sonra konuşmasını yarıda kesti

Kılıçdaroğlu, notu okuduktan sonra konuşmasını yarıda kesti

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kahreden haber geldi: 1 asker şehit

Kahreden haber geldi: 1 asker şehit

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Askeri araç kaza yaptı! Şehit ve yaralı askerler var

Askeri araç kaza yaptı! Şehit ve yaralı askerler var

AYM'den flaş Sırrı Süreyya Önder kararı

AYM'den flaş Sırrı Süreyya Önder kararı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem

Muğla'da korkutan deprem!

Son dakika: Jandarmaları taşıyan otobüsle TIR çarpıştı!

Jandarmaları taşıyan otobüsle TIR çarpıştı!

33 gündür aranıyordu! Emekli polis kuyunun içinde böyle bulundu

33 gündür aranıyordu! Emekli polis kuyunun içinde böyle bulundu

MSB duyurdu! Dün öldürülen teröristler 'sözde istihbarat sorumluları' çıktı

MSB duyurdu! Dün öldürülen teröristler 'sözde istihbarat sorumluları' çıktı

Mardin'de PKK'lılar nöbet tutan bekçilere ateş açtı

PKK'lılar bekçilere ateş açtı!

Diyarbakır’da sansasyonel saldırı yapacakları belirlenen 3 terörist daha yakalandı

3 terörist daha yakalandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.