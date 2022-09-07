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Gates, Musk, Zuckerberg ve Bezos tek bir bedende! İşte yapay zeka yapımı "Jeflon Zuckergates"

07.09.2022 11:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bill Gates, Elon Musk, Mark Zuckerberg ve Jeff Bezos... Adını saydığımız tüm milyarderlerin en büyük ortak noktası teknoloji. Teknolojiye yön veren araçlardan biri olan yapay zeka ise, Gates, Musk, Zuckerberg ve Bezos'u tek bir bedende birleştirdi. Karşınızda Jeflon Zuckergates!

Gates, Musk, Zuckerberg ve Bezos tek bir bedende! İşte yapay zeka yapımı "Jeflon Zuckergates"

Yapay zeka, Gates, Musk, Zuckerberg ve Bezos'u birleştirdi. TechBroDrip adlı Twitter kullanıcısı, Bill Gates, Elon Musk, Mark Zuckerberg ve Jeff Bezos'un fiziksel özelliklerini bir araya getirerek yapay zeka tarafından oluşturulan bir insanın fotoğrafını yayınladı.

"JEFLON ZUCKERGATES" İLE TANIŞIN

Bunun sonucunda, ortaya çıkan esere ise "Jeflon Zuckergates" adı verildi.

Jeflon

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Twitter kullanıcısı, söylediğine göre fotoğrafı oluşturmak için Stable Diffusion adlı yapay zekayı kullandı.

"Jeflon Zuckergates"in fotoğrafı Twitter'da binlerce beğeni aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Elon Musk Bill Gates Jeff Bezos Mark Zuckerberg yapay zeka teknoloji
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