LONDRA (AA) - İngiltere'nin başkenti Londra'nın Gatwick Havalimanı'nda uçuşların askıya alınmasına yol açan drone kriziyle ilgili gözaltına alınan biri kadın iki kişi serbest bırakılırken, olayın arkasındaki kişi ya da kişileri ihbar edenlere 50 bin sterlin ödül verileceği duyuruldu.

İngiliz polisinden yapılan açıklamada, ülkenin ikinci en büyük havalimanı Gatwick'in hava sahasında çarşamba akşamından beri izinsiz uçurulan drone'ların operatörü olduğundan şüphelenilerek gözaltına alınan biri kadın iki kişinin serbest bırakıldığı bildirildi.

Havalimanını işleten Gatwick Limited şirketi de sorumluların bulunmasına yardımcı olacaklara 50 bin sterlin (yaklaşık 337 bin TL) para ödülü vereceğini açıkladı.

Polisin cuma akşamı havalimanına yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Crawley kasabasında bir eve düzenlediği operasyonda, 47 yaşındaki bir erkek ile 54 yaşındaki bir kadın gözaltına alınmıştı.

- Bine yakın uçuş iptal edildi, 120 binden fazla yolcu etkilendi

Çarşamba akşamından bu yana bine yakın uçuşun iptal edilmesine yol açan olayla ilgili soruşturmada, İngiliz ordusu da polise destek veriyordu.