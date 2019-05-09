Gayriresmi AB Liderler Zirvesi

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, AB liderlerinin 28 Mayıs'ta yeni AB Komisyonu başkanını ve diğer üst düzey AB yetkililerini seçme sürecini başlatmak için bir araya geleceğini bildirdi.

Tusk, AB liderlerinin Romanya'nın Sibiu kentindeki gayriresmi zirvesinin ardından, AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve AB Dönem Başkanı Romanya'nın Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis ile ortak basın toplantısı düzenledi.

23-26 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Parlamentosu seçimleri sonrasında AB liderlerinin Juncker'in halefini Haziran ayına kadar belirlemesini isteyen Tusk, "Tüm AB liderleri, 28 Mayıs'ta yeni AB Komisyonu başkanını ve diğer üst düzey AB yetkililerini seçme sürecini başlatmak için bir araya gelecek." dedi.

Tusk, AB Komisyonu başkanlığı ve diğer üst düzey Komisyon görevleri için yeni isimlerin belirlenme sürecinin "yumuşak" geçmesini ümit ettiğini belirterek, isimlerin belirlenmesinde Birlik içindeki dengenin de gözetileceğini vurguladı.

- Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki sondaj çalışmaları