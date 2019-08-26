Gazete kağıtlarını hediyelik eşyaya dönüştürüyorlar

BALIKESİR (AA) - MİRAÇ KAYA - Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde belediyeye ait Akpınar Yaşam Merkezi'nde çalışmalarına devam eden kadınlar, gazete ve dergi kağıtlarından hediyelik eşya üreterek aile bütçelerine katkı sağlıyor.

İlçe merkezinde bin 400 metrekarede inşa edilen yaşam merkezindeki "gazete dokuma", "filografi, etamin işleme", "Yörük bebekleri", "dikiş nakış" ve "Yağcıbedir halı dokuma" gibi atölyeler 300 kadına iş kapısı oldu.

Özellikle Sındırgı'nın kültürünü yansıtan ürünler, kadınların belirlediği fiyatlar üzerinden belediye tarafından pazarlanıyor.

Gazete Dokuma Atölyesi'nde çalışmalarını sürdüren 13 kadın, gazete ve dergi kağıtlarını ince şiş yardımıyla hasır gibi dokuyup tepsi, çanta, fincan, saklama kutuları, hediyelik ürünler, kalemlik ve sepet gibi birçok eşyaya dönüştürerek çevre kirliliğini de önlüyor.

Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşam merkezinde kadınların gazete kağıdından pek çok ürün yaptığını söyledi.

Kadınların bu çalışmalarıyla çevre kirliliğinin önüne geçtiğini vurgulayan Yavaş, "Atölyemizdeki kadınlar gazete kağıtlarını tek tek rulo halinde getirip bazı sertleştirici maddeler kullanarak boyasını da yapıp farklı bir sanat eseri ortaya çıkarıyor." dedi.