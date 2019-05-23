Gazeteci cemiyetlerinden muhabirimiz Nişancı için başsağlığı mesajı

Ordu Gazeteciler Cemiyeti ile 19 Eylül Gazeteciler Cemiyeti, Bayburt-Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı'ndaki yol açma çalışmalarını takip ederken 10 Mayıs'ta uçuruma düşerek kaybolan ve bugün cenazesine ulaşılan muhabirimiz Abdulkadir Nişancı için başsağlığı mesajı yayımladı.

Karadeniz Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı ve 19 Eylül Gazeteciler Derneği Başkanı Erdoğan Erişen, mesajında, AA muhabiri Abdulkadir Nişancı'nın cansız bedenine ulaşılmış olmanın derin üzüntüsü içerisinde olduklarını belirtti.

Erişen, şunları kaydetti:

"13 gündür devam eden arama çalışmalarında umudumuzu hiç kaybetmedik ama bugün gelen haber umudumuzun yerini üzüntüye bıraktı. Üzüntümüz büyük. Görev şehidimize Allah'tan rahmet, ailesi ve Anadolu Ajansı camiasına başsağlığı diliyoruz."

Ordu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Recep Aydın ise mesajında, gazeteciliğin, dünyada en zor ve tehlikeli koşullarda yapılan meslekler arasında yer aldığına işaret ederek, "Üzüntümüz çok büyük. Bu olayların tekrarlanmamasını umuyor, meslektaşımızın ailesine, Anadolu Ajansı çalışanlarına ve basın topluluğumuza başsağlığı diliyoruz." ifadesini kullandı.

