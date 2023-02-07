SON DAKİKA | Gazeteci Enver Aysever ve Merdan Yanardağ'a depremle ilgili sözleri nedeniyle soruşturma

Son dakika haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremle ilgili paylaşımları nedeniyle gazeteciler Merdan Yanardağ ve Enver Aysever hakkında soruşturma başlattı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Yanardağ'ın katıldığı televizyon programında, Aysever'in de sosyal medya paylaşımında kullandığı ifadeler üzerine harekete geçti.

Başsavcılık, Yanardağ ve Aysever hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçundan resen soruşturma başlattı.

AA



