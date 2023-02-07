HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. SON DAKİKA | Gazeteci Enver Aysever ve Merdan Yanardağ'a depremle ilgili sözleri nedeniyle soruşturma

SON DAKİKA | Gazeteci Enver Aysever ve Merdan Yanardağ'a depremle ilgili sözleri nedeniyle soruşturma

07.02.2023 16:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Gazeteci Enver Aysever ve Merdan Yanardağ hakkında, deprem sonrası yaptıkları yayınlarda sarf ettikleri sözler nedeniyle "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçundan resen soruşturma başlatıldı.

SON DAKİKA | Gazeteci Enver Aysever ve Merdan Yanardağ'a depremle ilgili sözleri nedeniyle soruşturma

Son dakika haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremle ilgili paylaşımları nedeniyle gazeteciler Merdan Yanardağ ve Enver Aysever hakkında soruşturma başlattı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Yanardağ'ın katıldığı televizyon programında, Aysever'in de sosyal medya paylaşımında kullandığı ifadeler üzerine harekete geçti.

Başsavcılık, Yanardağ ve Aysever hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçundan resen soruşturma başlattı.

AA

image (24)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
AK Parti Milletvekili Yakup Taş kimdir, kaç yaşındaydı?AK Parti Milletvekili Yakup Taş kimdir, kaç yaşındaydı?
Havadan çekilen görüntü Türkiye'yi ağlattıHavadan çekilen görüntü Türkiye'yi ağlattı
İstanbullulara uyarı: 'Bu saatten önce eve dönün'İstanbullulara uyarı: 'Bu saatten önce eve dönün'
Anahtar Kelimeler:
deprem Enver Aysever Merdan Yanardağ soruşturma son dakika

En Çok Okunan Haberler

Tepkisi gündem oldu! "Canikli geldi, babam hüngür hüngür ağlıyor"

Tepkisi gündem oldu! "Canikli geldi, babam hüngür hüngür ağlıyor"

Cüneyt Özdemir'den Bakan Nebati'nin o sözlerine tepki! 'Obama bile...'

Cüneyt Özdemir'den Bakan Nebati'nin o sözlerine tepki! 'Obama bile...'

Hatay'a giden Muharrem İnce böyle isyan etti: Bomba atılmış gibi...

Hatay'a giden Muharrem İnce böyle isyan etti: Bomba atılmış gibi...

Bilanço ağırlaşıyor! Çalışmalarda son durum

Bilanço ağırlaşıyor! Çalışmalarda son durum

Bu görüntü İstanbul'dan! Havalimanına akın ettiler

Bu görüntü İstanbul'dan! Havalimanına akın ettiler

Felaketin merkezinde şoke eden anlar! O görüntüler...

Felaketin merkezinde şoke eden anlar! O görüntüler...

İlginizi Çekebilir

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.