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Gazeteci Mehmet Barlas: Bu iş böyle giderse iPhone'u sadece FETÖ'cüler kullanacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2018 09:06 | Son Güncelleme

Ankara'nın adlığı ABD'nin elektronik ürünlerine boykot kararını değerlendiren gazeteci Mehmet Barlas "Bu iş böyle giderse mesela IPhone'u sadece FETÖ'cüler kullanacaklar" dedi.

Gazeteci Mehmet Barlas: Bu iş böyle giderse iPhone'u sadece FETÖ'cüler kullanacak

Sabah Gazetesi Başyazarı Mehmet Barlas, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ABD'nin elektronik ürünlerine boykot kararını değerlendirdi. Barlas, "Türk-Amerikan ilişkileri eskisi gibi olacak mı bilmiyorum" diyerek, "Bu iş böyle giderse mesela IPhone'u sadece FETÖ'cüler kullanacaklar" dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün yaptığı açıklamada, "ABD'nin iPhone'u varsa bizim de Venüs'ümüz var" demişti.

Barlas'ın "Ortalık sonunda durulur ama Türk-ABD ilişkileri hep dalgalanır" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Yine Orhan Gencebay'ın "Batsın bu dünya"sını mırıldanmaya başladım. Kaç gündür hepimizin nedenlerini anlamaya çalıştığımız dolar krizinin arkasında Trump adındaki boyalı saçlı bir çakma kabadayının bulunmasını, daha başka nasıl değerlendirebiliriz?

YouTube'da Amerikalı televizyon talk showcusu Stephen Colbert'in "Aptal bir adam için coğrafya" programını izliyorum. Meğer Trump ülkeler arasındakisaat farklarını bilmiyormuş. Ayrıca Nepal'e de "Meme" anlamına gelen "Nipple" ve Bhutan'a da "Düğme" anlamına gelen "Button" diyormuş.

Siyasete girmeden önce kumarhane işletmiş, iflas etmiş ve iflasını vergi ödememek için değerlendirmiş bir Amerikan milyarderini aptal bir adam olarak görmek tabii ki mümkün değil. Ama gerektiği zaman kanun ve kural dinlemeyen bu maganda bir anda Amerika Birleşik Devletleri'nin Başkanı olunca, ister istemez "Batsın bu dünya" diye başlıyor ve devam ediyorsunuz...

"Şaşıran sen mi yoksa ben miyim bilemedim
Öyle bir dert verdin ki, kendime gelemedim
Çıkmaz bir sokaktayım, yolumu bulamadım"

Trump'ın yaptığı kabadayılık sade Türk Lirası'nı vurmakla kalmadı ki... Hindistan'ın Rupisi de dolar karşısında bütün zamanların en düşük değerine indi. Bunun yanında Türk Lirası'nın dolar karşısındaki anormal değer kaybı Rusya, Brezilya, Arjantin, Güney Afrika ve Meksika para birimlerini de vurdu.

Biliyoruz ki dolar karşısında Türk Lirası'nın dalgalanması bir yerde duracak. Bir yeni kur oluşacak. Ekonomi de, hayat da o yeni kura adapte olacak. Ve kaldığımız yerden kalkınma ve gelişme yolculuğumuza devam edeceğiz. Ama Türk-Amerikan ilişkileri eskisi gibi olacak mı, bilemiyorum. Çünkü Amerika'yı yönetenlerin akıllarına estiği zaman dostlarına ne tür düşmanlıklar yapacaklarını kestirmek imkansız hale gelmiş bulunuyor. Ve bu iş böyle giderse mesela IPhone'u sade FETÖ'cüler kullanacaklar.


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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Barlas Sabah gazetesi ABD Türkiye erdoğan boykot iPhone

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Okuyucu Yorumları 20 yorum
Ne kadar saçmaca düşünüp yazılarınızı kaleme almışsınız?
A H M A K
konuşmak için konuşan şaçma sapan dönem yalakaları.......
ne boş muhabbetler allahım. Sıfır icraat anca karı gibi çene yapsınlar.
ya bi .....
hadi ordan! boykot eden linkon marka abd aracına biniyor! her hafta abd marka uçakla yolculuk ediyorsunuz. elindeki telde ıphondur. saçmalayanların ülkesi olduk. bu saate kadar alınan alınmış. bundan sonrasını düşünün aptallar.
hiç alakası yok. ne kadar akp li müteahhit varsa hepsinin elinde iphone var.
ne alaka fetöcüler kullanacak.. ben hayatımda dişimden tırnağımdan topladım bir tane ıphone aldım....o zaman böyle durumlar yoktu,5 yıl evvel....şimdi onu kaldırıp kırsam telefon alacak param yok....... boş boş konuşmayın skarım fetösüne....fetöcüler kullanacakmış.....adam gibi yazılar yaz çakkal....elimzde ki telefonu bile fetöye bağlamayın...yenisini alacak durumumuz olsa şimdi ayağımın altına alır kırarım zaten....prim yapmak için yazı yazmayın, kendini gazeteci sana moloz yığınları....
Yemin ediyorum bokunu çıkardınız..... lan ne amerikaymış beeee.....
bi bu eksikti onu da yapın artık lphone kullanan herkes bunla yaftalanacak...
apple gibi kaliteli yaptınız da biz mi kullanmadık
saçmalık ben daha yeni aldım fötücümüyüm yani kopyala yapıştır fetöcü en büyük fetöcü sizlersiniz...
Yaw geçin bu ayakları. Gidin siz Vestel kullanın. Sanki Vestel'deki Android işletim sistemi ABD'nin değil. Ne dediğinizin siz farkındasınız ama cahil vatandaş konudan bi-haber.
kendi fetöcülüklerini millete iftira atarak örtbas ediyor.
zaten ülkenin başı ülkenin yarısını fetocu hain yapmıştı seninde bu düşüncede olman sasirtmadi
kafa ya bak hizaya gel
EY BARLAS BENMİ DEDİM EY MUHTEREM İLK DEFA DEĞİL SENİ HER GÖRDÜĞÜMDE AKLIMA O EY MUHTEREM DEMEN GELİYOR SENİ AZILI ÇIKARCI FETÖCUSUN BEN IPONE KULLANIYORUM FAKAT ASLA KULA KUL OLMADIM YALAKALIKTA ÇIĞIR AŞTINIZ
evet ben samsunga geçerim kore malı abd neden kazandırıyim
işte bir türk medyası ile karsi karsiyayız
iphone aldık kullanıyoruz diye fetodan sorusturmada yeriz :(
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