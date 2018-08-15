Gazeteci Mehmet Barlas: Bu iş böyle giderse iPhone'u sadece FETÖ'cüler kullanacak

YouTube'da Amerikalı televizyon talk showcusu Stephen Colbert'in "Aptal bir adam için coğrafya" programını izliyorum. Meğer Trump ülkeler arasındakisaat farklarını bilmiyormuş. Ayrıca Nepal'e de "Meme" anlamına gelen "Nipple" ve Bhutan'a da "Düğme" anlamına gelen "Button" diyormuş.

Yine Orhan Gencebay'ın "Batsın bu dünya"sını mırıldanmaya başladım. Kaç gündür hepimizin nedenlerini anlamaya çalıştığımız dolar krizinin arkasında Trump adındaki boyalı saçlı bir çakma kabadayının bulunmasını, daha başka nasıl değerlendirebiliriz?

Barlas'ın "Ortalık sonunda durulur ama Türk-ABD ilişkileri hep dalgalanır" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün yaptığı açıklamada, "ABD'nin iPhone'u varsa bizim de Venüs'ümüz var" demişti.

Sabah Gazetesi Başyazarı Mehmet Barlas, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ABD'nin elektronik ürünlerine boykot kararını değerlendirdi. Barlas, "Türk-Amerikan ilişkileri eskisi gibi olacak mı bilmiyorum" diyerek, "Bu iş böyle giderse mesela IPhone'u sadece FETÖ'cüler kullanacaklar" dedi.

Siyasete girmeden önce kumarhane işletmiş, iflas etmiş ve iflasını vergi ödememek için değerlendirmiş bir Amerikan milyarderini aptal bir adam olarak görmek tabii ki mümkün değil. Ama gerektiği zaman kanun ve kural dinlemeyen bu maganda bir anda Amerika Birleşik Devletleri'nin Başkanı olunca, ister istemez "Batsın bu dünya" diye başlıyor ve devam ediyorsunuz...

"Şaşıran sen mi yoksa ben miyim bilemedim

Öyle bir dert verdin ki, kendime gelemedim

Çıkmaz bir sokaktayım, yolumu bulamadım"

Trump'ın yaptığı kabadayılık sade Türk Lirası'nı vurmakla kalmadı ki... Hindistan'ın Rupisi de dolar karşısında bütün zamanların en düşük değerine indi. Bunun yanında Türk Lirası'nın dolar karşısındaki anormal değer kaybı Rusya, Brezilya, Arjantin, Güney Afrika ve Meksika para birimlerini de vurdu.

Biliyoruz ki dolar karşısında Türk Lirası'nın dalgalanması bir yerde duracak. Bir yeni kur oluşacak. Ekonomi de, hayat da o yeni kura adapte olacak. Ve kaldığımız yerden kalkınma ve gelişme yolculuğumuza devam edeceğiz. Ama Türk-Amerikan ilişkileri eskisi gibi olacak mı, bilemiyorum. Çünkü Amerika'yı yönetenlerin akıllarına estiği zaman dostlarına ne tür düşmanlıklar yapacaklarını kestirmek imkansız hale gelmiş bulunuyor. Ve bu iş böyle giderse mesela IPhone'u sade FETÖ'cüler kullanacaklar.