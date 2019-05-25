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Gazeteci Önkibar’a yumruklu saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2019 23:12 | Son Güncelleme

Gazeteci Sabahattin Önkibar, Ankara'da yumruklu saldırıya uğradı.

İSTANBUL,(DHA) - Gazeteci Sabahattin Önkibar, Ankara'da yumruklu saldırıya uğradı. Bağlı bulunduğu yayınevinden konuya ilişkin yapılan açıklamada saldırının kınandığı belirtildi.

Ankara’da kendi evine 300 metre kala 3 kişi tarafından yumruklu saldırıya uğrayan Sabahattin Önkibar’ın sağlık durumunun iyi olduğu ve saldırganlardan şikayetçi olduğu öğrenildi. Kırmızı Kedi Yayınevi’nin yazarları arasında yer alan Önkibar’ın uğradığı saldırıya ilişkin yayınevinden açıklama yapıldı.

Yapılan yazılı açıklamada, “ Yazarımız Sabahattin Önkibar’a yapılan son saldırıyı kınıyor ve saldırıya uğrayan tüm yazarların yanındayız diyoruz. Önkibar’a karşı yapılan saldırı öncelikle düşünce ve ifade özgürlüğüne karşı yapılmıştır.Kitabı bahane edilerek yayınevimize ve yazarımız Önkibar'a yapılan ilk saldırı 2017 Referandumu öncesine rastlamaktadır.

Kırmızı Kedi Yayınevi olarak Sabahattin Önkibar’a yapılan hain saldırıyı kınıyoruz. Geri adım atmayacağız, düşünce ve ifade özgürlüğünü her şart altında savunmaya devam edeceğiz” ifadeleri yer aldı.

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