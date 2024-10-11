Gazeteci Şule Aydın'a iğrenç taciz! Kapısının önüne kadar gelen sapık, yaptığıyla 'pes' dedirtti...

Kadın cinayetleri ve taciz haberleri gündemden düşmezken gazeteci Şule Aydın'ın paylaşımı dikkat çekti. İğrenç olay kısa sürede gündem yaratırken, söz konusu paylaşımın altına destek mesajı yağdı.

KAPISININ ÖNÜNE KADAR GELİP...

Halk TV ekranlarında "Şule Aydın ile Kayda Geçsin" programını sunan gazeteci Şule Aydın, oturduğu dairenin dış kapısındaki duvara cinsel taciz içeren kelimeler yazıldığı ve lekeler bırakıldığını iddia etti.

X platformunda yaptığı paylaşımda düzenli olarak tehdit mesajları aldığını dile getiren Aydın, olayın cinsel şiddet tehdidine döndüğünü vurgulayarak yetkililerden olayı gerçekleştiren kişi/kişilerin bulunmasını istedi.

İSYAN ETTİ

Duvara yazılan kelimeyi ve lekeleri kayda alan Aydın,"Ne söyleyeyim artık, bilemiyorum. Oturduğum daire kapısındaki duvara, cinsel taciz içeren bir kelime yazmışlar. Ve üzerinde bir leke var. Dün gece saatlerinde yapıldığını düşünüyorum. Kadıköy İskelesi Polis Merkezi’ne şikayette bulundum. Gazeteciliğimizden dolayı düzenli tehdit aldığım bu süreçte, bu cinsel şiddet tehdidini kimin / kimlerin yaptığının bulunmasını istiyorum. Evimizde bile güvende değiliz." sözleriyle isyan etti.

İşte o paylaşım: