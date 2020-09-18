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Gazeteci-Yazar Taha Akyol’u hedef alan ve oğlunu dolandıran şahıslar yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2020 15:04 | Son Güncelleme

Gazeteci-Yazar Taha Akyol, kendilerini polis olarak tanıtan kişilerce dolandırılmak istendi.

Gazeteci-Yazar Taha Akyol, kendilerini polis olarak tanıtan kişilerce dolandırılmak istendi. Aynı kişiler Akyol’un oğlunu 43 bin Dolar’ı dolandırdı, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Yakalanan 3 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Gazeteci-Yazar Taha Akyol, dün sabah saatlerinde kendisini arayarak polis olduklarını söyleyen kişilerce hesaplarının FETÖ’nün eline geçtiği bahanesiyle dolandırılmak istendi. Akyol’un dolandırıcılarla konuştuğu esnada, eşinin durumu yakınlarına polise bildirmesiyle Akyol, dolandırılmaktan son anda kurtuldu. Aynı kişiler Taha Akyol’un oğlu Ertuğrul Akyol’u da arayarak kendisinin banka hesaplarından FETÖ’nün hesaplarına para çekildiğini söyledi. Ertuğrul Akyol’a babasının tehlikede olduğunu da söyleyen dolandırıcılar bu şekilde kendisini kandırarak parasını almayı başardı. Dolandırıcıların, Ertuğrul Akyol’dan 43 bin Dolar’ını aldıkları öğrenildi. Polis, Akyol’un oğlunun dolandıran, Taha Akyol’u da hedef alan şahısları yakalamak için harekete geçti.

Kameralar incelendi, şüpheliler yakalandı
Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine bağlı ekipler, Taha Akyol’un oğlu Ertuğrul Akyol’un parayı dolandırıcılara verdikleri ana ait güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. İncelemelerin ardından şüphelilerin önce eşkalleri, ardından kimlikleri tespit edildi. Polis, kimlikleri tespit edilen şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine bağlı ekiplerin çalışmaları neticesinde, dolandırıcılık olayını gerçekleştirdikleri belirlenen şahıslardan Engin K. İstanbul’da, Ersin D. ve Halil B. Şanlıurfa’da yakalanarak Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Şüphelilerle birlikte 12 bin 350 TL ve 6 adet cep telefonu ele geçirildi.
Gazeteci-Yazar Taha Akyol’u da hedef alan ve oğlunun 43 bin Dolar’ını dolandıran 3 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Dolandırılmaktan son anda kurtulan Akyol, vatandaşları uyardı
Asayiş Şube Müdürlüğüne gelerek ifade veren Taha Akyol, kendisini arayan kişilerin, güvenini kazanmak için savcı ve polis isimlerini verdiklerini ve ilk başta onlara inandığını söyledi. Akyol, emniyet güçlerinin olaya dahil olmasıyla dolandırılmaktan son anda kurtulduğunu ancak oğlu Ertuğrul Akyol’un kendisi kadar şanslı olmadığını ve dolandırıcılara 43 bin Dolar’ını kaptırdığını ifade etti. Vatandaşları dolandırıcıların tuzağına düşmemeleri konusunda uyaran Akyol, “Vatandaşlarımız savcıdan ve polisten telefon geldiğinde asla itimat etmesinler, hangi karakoldaysa oraya gelelim desinler. Karakol deyince iş bitiyor” dedi.
Öte yandan güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, Taha Akyol’un oğlu Ertuğrul Akyol’un içi para dolu bir poşetle dolaştığı, daha sonra yanına bir kişinin geldiği görüldü.

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