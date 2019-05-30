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Gazeteci-yazar Zeynel Kozanoğlu son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2019 19:31 | Son Güncelleme

İZMİR'de, bir süredir tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitiren gazeteci-yazar Zeynel Kozanoğlu (83), Torbalı ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Gazeteci-yazar Zeynel Kozanoğlu son yolculuğuna uğurlandı

İbrahim DANIŞ/TORBALI (İzmir), (DHA)- İZMİR'de, bir süredir tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitiren gazeteci-yazar Zeynel Kozanoğlu (83), Torbalı ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Evli, 3 çocuk, 7 torun sahibi gazeteci- yazar Zeynel Kozanoğlu, dün yaklaşık 11 aydır yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi gördüğü İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi. Aslen Çankırılı olan Kozanoğlu'nun ölümü, ailesi, sevenleri ve gazeteci dostlarını yasa boğdu. Kozanoğlu için bugün ikindide evinin bulunduğu Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi'ndeki Sultan Abdülhamit Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen, CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel'in eşi Ziynet Sertel, Kozanoğlu'nun ailesi, yakınları ve gazeteci arkadaşları katıldı. Cenazede Kozanoğlu'nun eşi Hayriye Kozanoğlu ve damadı Levent Biçkin taziyeleri kabul etti. Cenazede Kozanoğlu'nun kızı Beyhan Kozanoğlu Biçkin, yakınlarının desteği ile ayakta durabildi. Kılınan namazın ardından Kozanoğlu'nun torunu Kaan Biçkin, bir konuşma yaptı. Torun Biçkin, şu an konuştuğu Türkçe'yi kendisine dedesi Zeynel Kozanoğlu'nun öğrettiğini belirterek, "O benim aynı zamanda babam gibiydi. Bugün üzüncü bir gün olmasın istiyorum. Dedem, ölenlerin arkasından ağlayanlara çok kızardı. O hep gülümseyerek, uğurlanmak isterdi. Onu gülerek uğurlayalım. Hakkınızı helal edin" dedi. Ardından şair Şadan Gökovalı'nın Kozanoğlu ile anılarının yer aldığı mektubu okundu. Daha sonra Kozanoğlu'nun Ayrancılar Mezarlığı'na götürülen cenazesi toprağa verildi.
ZEYNEL KOZANOĞLU KİMDİR?
Zeynel Kozanoğlu, doğduğu Çankırı'nın Ilgaz ilçesi Kıyısın köyünde ilkokulu okudu. Ankara'da Hasanoğlan Köy Enstitüsü'nü öğretmen okulu haline getirilişinden sonra 1955 yılında bitirdi. Konya-Kulu'nun Ömerhanlı kasabasında öğretmen olarak çalıştı. 1960-1962 yılları arasında Gelibolu'nun Cumalı köyünde yedek subay öğretmen olarak askerlik görevini tamamladı. Ankara'da Medeniyet gazetesinde 2 yıl, daha sonra da İzmir'de Anadolu Ajansı'nda 15 yıl çalıştı. Ankara'da bulunduğu yıllarda başladığı Ankara Hukuk Fakültesi'nin üçüncü sınıfından İzmir Gazetecilik Yüksekokulu'na geçiş yaptı ve buradan mezun oldu. İzmir Gazeteciler Cemiyeti'nce her yıl açılan Hasan Tahsin Gazetecilik Yarışmalarında dereceler aldı. 1967 yılında Tercüman gazetesinin açtığı roman yarışmasında birincilik ödülü kazandı. Çeşitli gazetelere röportajlar yaptı, TRT'ye radyo programları ve oyunlar yazdı. Yurt Ansiklopedisi'nin İzmir maddesini yazanlar arasında yer aldı. İzmir'de İzmir Gazeteciler Cemiyeti'nce yayımlanan günlük 9 Eylül Gazetesi'nde köşe yazıları yayımlandı. 2008 yılı Ocak ayında İzmir Gazeteciler Cemiyeti'nce "İzmir'de çalışan en yaşlı gazeteci" plaketi verildi.

FOTOĞRAFLI

Gazeteci-yazar Zeynel Kozanoğlu son yolculuğuna uğurlandıGazeteci-yazar Zeynel Kozanoğlu son yolculuğuna uğurlandıGazeteci-yazar Zeynel Kozanoğlu son yolculuğuna uğurlandıGazeteci-yazar Zeynel Kozanoğlu son yolculuğuna uğurlandı

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