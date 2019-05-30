Gazeteci-yazar Zeynel Kozanoğlu son yolculuğuna uğurlandı

İbrahim DANIŞ/TORBALI (İzmir), (DHA)- İZMİR'de, bir süredir tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitiren gazeteci-yazar Zeynel Kozanoğlu (83), Torbalı ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Evli, 3 çocuk, 7 torun sahibi gazeteci- yazar Zeynel Kozanoğlu, dün yaklaşık 11 aydır yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi gördüğü İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi. Aslen Çankırılı olan Kozanoğlu'nun ölümü, ailesi, sevenleri ve gazeteci dostlarını yasa boğdu. Kozanoğlu için bugün ikindide evinin bulunduğu Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi'ndeki Sultan Abdülhamit Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen, CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel'in eşi Ziynet Sertel, Kozanoğlu'nun ailesi, yakınları ve gazeteci arkadaşları katıldı. Cenazede Kozanoğlu'nun eşi Hayriye Kozanoğlu ve damadı Levent Biçkin taziyeleri kabul etti. Cenazede Kozanoğlu'nun kızı Beyhan Kozanoğlu Biçkin, yakınlarının desteği ile ayakta durabildi. Kılınan namazın ardından Kozanoğlu'nun torunu Kaan Biçkin, bir konuşma yaptı. Torun Biçkin, şu an konuştuğu Türkçe'yi kendisine dedesi Zeynel Kozanoğlu'nun öğrettiğini belirterek, "O benim aynı zamanda babam gibiydi. Bugün üzüncü bir gün olmasın istiyorum. Dedem, ölenlerin arkasından ağlayanlara çok kızardı. O hep gülümseyerek, uğurlanmak isterdi. Onu gülerek uğurlayalım. Hakkınızı helal edin" dedi. Ardından şair Şadan Gökovalı'nın Kozanoğlu ile anılarının yer aldığı mektubu okundu. Daha sonra Kozanoğlu'nun Ayrancılar Mezarlığı'na götürülen cenazesi toprağa verildi.