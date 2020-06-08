Gazeteciler İsmail Dükel ve Müyesser Yıldız gözaltına alındı

Gözaltı haberini TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, ‘Arkadaşımız, TELE 1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel bu sabah 07.30’da gözaltına alındı. Gözaltına alınma nedeni bilinmiyor. Savcılığın 4 gün gözaltı süresi vermiş. Savcılığa çağrılarak ifadesi alınabilecek bir gazetecinin böyle gözaltına alınması demokrasilerde olmaz, olmamalıdır’ sözleriyle duyurdu.

Öte yandan Odatv Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız'ın da gözaltına alındığı öğrenildi. Yıldız'ın evinde polislerin arama yaptığı belirtildi.



