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Gazeteciler kapalı Maraş'ı ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2019 16:33 | Son Güncelleme

Gazeteciler kapalı Maraş'ı ziyaret etti

GAZİMAĞUSA (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı, KKTC Türk basını ve Dış Basın Birliğine kayıtlı basın mensuplarına kapalı Maraş'ı gezdirdi.

KKTC hükümetinin kapalı Maraş'ın açılması konusunda karar alması ve envanter çalışması başlatmasının ardından gazeteciler, 1974 Kıbrıs Barış Harekatından bu yana kapalı tutulan, askeri bölge statüsündeki "Hayalet Şehir" Maraş'ı ziyaret etti.

Ziyarete Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da katıldı.

Maraş'ı dışişleri bakanlığı yetkilileri eşliğinde gezen gazeteciler, bölgenin tarihi ve statüsü hakkında bilgi aldı.

Bölgeyi otobüsle gezen gazetecilere 3 ayrı alanda çekim izni verildi.

Benzer bir organizasyon çerçevesinde, kapalı Maraş küçük bir gazeteci grubu tarafından yaklaşık 25 yıl önce de ziyaret edilmişti.

- Kapalı Maraş

KKTC'de 18 Haziran'da yapılan Bakanlar Kurulu toplantısında, kapalı Maraş'ın açılması konusunda bir adım atılarak, uzman ekiple bilimsel envanter çalışması yapılması kararı alınmıştı.

KKTC hükümeti, 45 yıldır kapalı olan Maraş'ın envanter çalışmalarının ardından açılmasını planlıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kapalı Maraş KKTC

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