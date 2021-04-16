Gazetecilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür çiçeği: "Ne tatlı bir sürpriz"

İstanbul’da Kerem Aydınlar Camii’nde kıldığı Cuma namazı sonrası gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, gazetecilere aşıda öncelik tanındığı için teşekkür ederek çiçek verdi.

''NE TATLI BİR SÜRPRİZ''

Cuma namazı çıkışı gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Erdoğan, gazetecilerin verdiği çiçek üzerine "Ne tatlı bir sürpriz ya" dedi.

Gazetecilere teşekkür erden Erdoğan, daha sonra Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Başkanı Fahrettin Altun'a dönerek "Tabii bizim de bunu karşılığını vermemiz lazım. Biz onu hallederiz" ifadelerini kullandı.

