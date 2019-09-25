HABER

Gazetecilerden dezavantajlı çocuklar için yardım kampanyası

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2019 16:39 | Son Güncelleme

Kastamonu Gazeteciler Cemiyeti tarafından "Bir Kalemle Çocuklara Umut Ol" projesi kapsamında ihtiyaç sahibi 143 öğrenciye kırtasiye yardımı yapıldı

Kastamonu Gazeteciler Cemiyeti (KGC) Kadın Komisyonunca hayata geçirilen "Bir Kalemle Çocuklara Umut Ol" projesi kapsamında 143 öğrenciye kırtasiye yardımında bulunuldu.

Dezavantajlı öğrenciler için başlatılan proje kapsamında toplanan kalemlerin bir bölümü, Kastamonu Yıldırım Beyazıt İlkokulu öğrencilerine armağan edildi.

KGC Başkanı Mustafa Balcı, burada yaptığı konuşmada, cemiyet olarak gerçekleştirilen genel kurulun ardından kadın komitesi kurulduğunu söyledi.

Kadın komitesinin hemen çalışmalara başladığını anlatan Balcı, "Kampanya çerçevesinde ilçe belediye başkanlarımız, iş insanları, sivil toplum kuruluşları, il içinden ve dışından birçok hayırsever kırtasiye malzemesi desteğinde bulundu." dedi.

Bu malzemeleri ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştıracaklarını dile getiren Balcı, dağıtımın İl Milli Eğitim Müdürlüğünün verdiği liste çerçevesinde gerçekleştirildiğini belirtti.

Farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını vurgulayan Balcı, "Önümüzdeki günlerde diğer ihtiyaç sahiplerine de kırtasiye yardımında bulunmaya devam edeceğiz. Belki basit görünüyor ama her şey yazmakla, okumakla başlıyor. İstiyoruz ki gelecek nesiller bizleri daha iyi temsil edebilsin." ifadesini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdür Vekili Yaşar Dolapçı ise kampanyayı başlatan ve yürüten KGC'ye teşekkür ederek, "Bu çocuklar bizim, ailelerinin, milletin umudu olacak. Büyük hayallerle büyük umutlarla büyük Türkiye'nin inşa edilmesine onların da bir katkısı olacak. Umutlarımız, hayallerimiz büyük. Umarım geleceğimiz de daha büyük olacaktır." diye konuştu.

Programın sonunda kalem, silgi, kalemtıraş, okuma kitapları, ana sınıfları için oyun setleri, sulu ve kuru boyalardan oluşan 143 paket, öğrencilere ulaştırılmak üzere yetkililere teslim edildi.

Programa İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mesut Şeker ve Yıldırım Beyazıt İlkokulu Müdürü Hasan Özcan da katıldı.

44 yıllık efsane tarih yazmaya geliyor! 44 yıllık efsane tarih yazmaya geliyor!
Rize’de öğrenciler 32 ton elektronik atık topladıRize’de öğrenciler 32 ton elektronik atık topladı
Belediye başkanı çocuklarla bisiklete binerek okula gittiBelediye başkanı çocuklarla bisiklete binerek okula gitti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
KASTAMONU Kastamonu Gazeteciler Cemiyeti

En Çok Okunan Haberler

Herkesin içinde olay ifşa! 'Göğüsleri ağzımdan çıkıyor'

Herkesin içinde olay ifşa! 'Göğüsleri ağzımdan çıkıyor'

Erdoğan sinyali vermişti! Sürücülere uygulama başladı

Erdoğan sinyali vermişti! Sürücülere uygulama başladı

İstanbul'da dehşet anları!

İstanbul'da dehşet anları!

Adana'da polisleri taşıyan araca bombalı saldırı

Adana'da polisleri taşıyan araca bombalı saldırı

Bankada parası olanlar dikkat!

Bankada parası olanlar dikkat!

Yüzlercesine yasak geliyor

Yüzlercesine yasak geliyor

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Günlerdir bekliyordu! Haberi alınca yıkıldı

Günlerdir bekliyordu! Haberi alınca yıkıldı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İmamoğlu'ndan Bahçeli paylaşımı!

İmamoğlu'ndan Bahçeli paylaşımı!

Bakan Soylu, Emniyet'ten ihraç edilenlerin sayısını açıkladı

Bakan Soylu, Emniyet'ten ihraç edilenlerin sayısını açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan CHP ve İYİ Parti'nin IMF ile görüşmesine sert tepki!

Cumhurbaşkanlığı'ndan CHP ve İYİ Parti'ye IMF tepkisi!

İstiklal Caddesi'nde vahşice öldürülen Halit'in kardeşinden duygulandıran mektup!

İstiklal Caddesi'nde vahşice öldürülen Halit'in kardeşinden duygulandıran mektup!

Marmara Denizi'nde 3.4 büyüklüğünde deprem

Marmara Denizi'nde 3.4 büyüklüğünde deprem

IŞİD üyesi, sosyal medyadaki terör paylaşımını para karşılığında yapmış

Konya'da yakalanan IŞİD'li tutuklandı

Son dakika: CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan 'seçim' açıklaması

CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan 'seçim' açıklaması

Gözü dönen damat kayınpederinin evini yaktı

Gözü dönen damat kayınpederinin evini yaktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.