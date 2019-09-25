Gazetecilerden dezavantajlı çocuklar için yardım kampanyası

Farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını vurgulayan Balcı, "Önümüzdeki günlerde diğer ihtiyaç sahiplerine de kırtasiye yardımında bulunmaya devam edeceğiz. Belki basit görünüyor ama her şey yazmakla, okumakla başlıyor. İstiyoruz ki gelecek nesiller bizleri daha iyi temsil edebilsin." ifadesini kullandı.

KGC Başkanı Mustafa Balcı, burada yaptığı konuşmada, cemiyet olarak gerçekleştirilen genel kurulun ardından kadın komitesi kurulduğunu söyledi.

İl Milli Eğitim Müdür Vekili Yaşar Dolapçı ise kampanyayı başlatan ve yürüten KGC'ye teşekkür ederek, "Bu çocuklar bizim, ailelerinin, milletin umudu olacak. Büyük hayallerle büyük umutlarla büyük Türkiye'nin inşa edilmesine onların da bir katkısı olacak. Umutlarımız, hayallerimiz büyük. Umarım geleceğimiz de daha büyük olacaktır." diye konuştu.

Programın sonunda kalem, silgi, kalemtıraş, okuma kitapları, ana sınıfları için oyun setleri, sulu ve kuru boyalardan oluşan 143 paket, öğrencilere ulaştırılmak üzere yetkililere teslim edildi.

Programa İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mesut Şeker ve Yıldırım Beyazıt İlkokulu Müdürü Hasan Özcan da katıldı.

